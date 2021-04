En utilisant ce qu’il voit comme un exemple de jeu équitable, dans son article «De Mario Kart à une gouvernance environnementale en faveur des pauvres», Bell plaide en faveur du soi-disant effet élastique, dans lequel le gameplay est régulé par la distribution de power-ups de puissance variable.

Plaider en faveur d’une gérance de l’environnement plus efficace est un défi de taille, mais en tirant des exemples d’un jeu vidéo universellement populaire, cela pourrait aider à communiquer le message de manière plus succincte et plus efficace, dit Bell.

L’agriculture était autrefois une échappatoire à la pauvreté, ce qui, dans de nombreux cas, n’est plus le cas, dit Bell, avec la «race» de la vie déjà truquée dans de nombreux cas et pour la majorité de la population humaine.

«Un modèle pour une partie de cette voie peut déjà être tracé, grâce à un système inclusif et pro-équité qui est connu dans le monde entier et est antérieur à la littérature moderne en faveur des pauvres: Mario Kart de Nintendo,» Dit Bell.

Pour les non-initiés, Mario Kart est un jeu de course coloré et chaotique dans lequel divers personnages de Nintendo se battent pour la pole position, déployant souvent une variété de power-ups extravagants, à partir de champignons qui donnent un coup de pouce au joueur (ou dans les versions plus récentes, les rendent géants. et capables d’écraser leurs concurrents), à une variété de bananes et de coquillages colorés qui peuvent arrêter l’adversaire dans leur élan pendant une brève période.

Ceux qui sont en tête se voient généralement accorder les peaux de banane les moins puissantes pour faire trébucher leurs concurrents les plus proches, tandis que ceux qui sont plus en arrière pourraient être dotés d’une coque bleue, avec laquelle ne cibler que le leader de la course de loin dans le parcours.

La pensée derrière ce mécanisme de jeu est que, à aucun moment il ne devrait être impossible pour les joueurs de renverser leur fortune, sinon il n’y aurait pas de plaisir pour personne et le jeu ne serait pas devenu une caractéristique aussi omniprésente des soirées de jeu dans le monde entier. dans les décennies qui ont suivi sa sortie initiale en 1992.

Certains des power-ups du jeu ralentissent les leaders tandis que d’autres fournissent un coup de pouce indispensable pour remettre les joueurs en difficulté sur la bonne voie, au sens propre et figuré.

Bell soutient que ce type exact de mécanique de jeu élastique, qui empêche activement les joueurs de se séparer trop loin en augmentant la résistance à l’avant et en conduisant à l’arrière, est une métaphore puissante pour un soulagement ciblé dans le monde réel, pour aider le plus. désavantagés pour être plus compétitifs.

«Cela le rend potentiellement puissant, car les mêmes personnes qui pourraient lancer le prochain programme social ou environnemental sont des personnes qui peuvent s’identifier à Mario Kart,» Bell a déclaré, plaidant en faveur d’un plus efficace et réactif «Mécanisme de rétroaction sociale».

Politiques qui peuvent fournir « Une rétroaction équilibrée qui attire de plus en plus les personnes à l’arrière à mesure que la distance par rapport à l’avant augmente », aurait un effet plus dramatique sur la pauvreté dans le monde, dit Bell.

Il ajoute que, plutôt que de développer des analogues du monde réel pour la carapace bleue tant redoutée, ou l’étoile très prisée de l’invincibilité, les décideurs politiques ont tendance à adopter des pratiques qui augmentent la distance entre les groupes, avec les frustrations largement partagées d’un rapide jeu (ou 20) de Mario Kart fournissant un point de référence puissant et fiable.

Le concepteur de jeux, professeur et écrivain de jeux Ian Bogost estime que Bell manque dans une certaine mesure le point.

«…[T]L’effet n’est pas (seulement) appliqué à l’ensemble du système, mais au système en ce qui concerne spécifiquement les acteurs humains.

En substance, les joueurs humains restent les privilégiés, avec d’autres coureurs (l’IA) encore largement laissés pour compte, de sorte que la comparaison directe tombe à plat.

D’autres problèmes incluent la nature punitive apparente de la coque bleue, qui suit le leader de la course et peut simplement l’empêcher de venir en premier lorsqu’il est correctement chronométré. Dans un analogue du monde réel, comme les taxes ou les restrictions, la redistribution des ressources ne redistribue pas nécessairement l’opportunité de passer en premier, juste une augmentation marginale de la place respective des coureurs sur le terrain.

Les politiques économiques qui pourraient tenter de reproduire la coquille bleue ne constituent qu’un inconvénient temporaire pour le chef de course, souvent à l’avantage de son prochain concurrent le plus proche, plutôt qu’un impact durable pour le reste des coureurs ou la société dans son ensemble.

