Le professeur Sir Chris Whitty déclare que le Royaume-Uni est confronté à une crise du vieillissement rural et côtier

Par Michelle Roberts

Éditeur de santé numérique

il y a 2 heures

Source des images, Getty Images

Le Royaume-Uni est confronté à une crise du vieillissement et les soins de santé doivent intervenir, prévient le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Sir Chris Whitty, dans son rapport. rapport annuel.

Les gens vivent plus longtemps, mais certains passent une grande partie de leurs dernières années en mauvaise santé – et cela doit changer, a-t-il déclaré.

D’après les projections, le boom des personnes âgées se produira dans les zones rurales, en grande partie côtières, et ces endroits sont souvent des cousins ​​pauvres en matière d’approvisionnement.

Dans les régions défavorisées, les problèmes liés à l’âge apparaissent en moyenne 10 ans plus tôt.

Alors que les jeunes affluent vers les villes riches, des régions comme Scarborough, North Norfolk ou la côte sud de l’Angleterre vont vieillir “rapidement et de manière prévisible”, indique le rapport – le quatrième de Sir Chris à ce poste.

Il m’a dit : “Nous devons vraiment prendre au sérieux les régions du pays où le vieillissement se produit très rapidement, et nous devons le faire maintenant.

“Il est possible de réduire la période de temps que les gens passent en mauvaise santé… sinon nous nous retrouverons avec un grand nombre de personnes menant une vie beaucoup plus dépendante.”

Fournir des services et des environnements adaptés aux personnes âgées dans ces domaines est une priorité absolue, indique le rapport.

Une grande partie du travail du NHS consiste déjà à s’occuper d’une population vieillissante, et cela est appelé à augmenter.

Le fait que les gens vivent plus longtemps qu’il y a un siècle est « un triomphe de la médecine et de la santé publique ».

Mais l’accent doit être mis sur la qualité et non sur la quantité, indique le rapport.

Il indique qu’une action majeure dans deux domaines pourrait contribuer à redresser la situation :

Politiques visant à réduire les maladies et les handicaps et à aider les gens à faire de l’exercice, à bien manger et à rester en forme

Rendre le logement, les transports et d’autres éléments de l’environnement plus adaptés aux personnes âgées, afin que ces dernières puissent vivre leur vie de la manière la plus indépendante possible

Sir Chris a expliqué : “Les maisons sont construites pour les jeunes familles… et si l’on projette jusqu’au milieu du siècle, un quart de la population aura plus de 65 ans, et pourtant nous disposons toujours d’un parc de logements qui n’est pas conçu pour cette tranche d’âge. “

Il a déclaré que les gens devraient adopter des méthodes « à l’ancienne » pour rester en bonne santé.

“Faire beaucoup d’exercice, avoir une stimulation mentale et un réseau social, avoir une alimentation raisonnablement équilibrée… ce sont des choses qui sont démodées, mais qui fonctionnent toujours.”

Les gens devraient également faire des choix quant aux soins qu’ils souhaitent ou non, et les médecins devraient s’abstenir de surtraiter.

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées signifie parfois moins de médicaments, mais pas plus, indique le rapport.

Sir Chris a déclaré : “Cela pourrait être : ‘Je veux aller à l’hôpital mais je ne veux pas aller aux soins intensifs’. Cela pourrait être : ‘Je veux suivre un traitement mais je ne veux pas me faire opérer’. … Ou cela pourrait être “Je ne veux plus du tout de traitement”. La conversation doit avoir lieu.

Le professeur Dame Carol Black, du Center for Aging Better, a déclaré : « De nombreuses personnes sont confrontées à d’énormes défis et difficultés au cours de leurs dernières années, comme le montre clairement ce rapport.

“Nous n’avons pas tous les mêmes chances de bien vieillir. La richesse, le travail, le logement, la discrimination : tous jouent un rôle important dans l’énorme écart d’espérance de vie en bonne santé entre les régions les plus riches et les plus pauvres du pays.”

Paul Farmer, directeur général d’Age UK, a appelé à une stratégie intergouvernementale en matière de vieillissement et à un ministre chargé des personnes âgées pour aider à faire avancer le changement.

“Nous pouvons déjà constater que le fait de ne pas investir dans la fourniture de services et d’un soutien adéquats conduit à de pires résultats pour les personnes âgées et à des problèmes totalement évitables”, a-t-il déclaré.

“Les personnes âgées sont isolées chez elles si la conception de nos communautés signifie qu’elles ne peuvent pas sortir en toute sécurité. Les gens finissent par tomber, et à l’arrière d’une ambulance si notre environnement bâti est rempli de risques de trébuchement.