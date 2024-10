Le professeur prévient que Covid XEC continuera à se propager à moins que trois choses ne se produisent

Dans une interview franche avec The i, le professeur Steve Griffin de l’Université de Leeds a souligné les stratégies potentielles pour freiner la marée des vagues de Covid, suggérant : « Nous pouvons soit augmenter notre immunité en fabriquant de meilleurs vaccins ou en augmentant notre couverture vaccinale, soit nous pouvons ralentir le virus avec des interventions, telles que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, mais nous ne faisons pas ces choses. »

La variante Covid XEC nouvellement identifiée s’est propagée rapidement à travers le Royaume-Uni, provoquant une alarme accrue alors que le pays est aux prises avec une augmentation des infections. Face à l’augmentation du nombre de cas, les experts délibèrent sur les mesures préventives et les stratégies visant à atténuer les risques de XEC.

Alors que la bataille contre le Covid-19 fait rage, l’attention se tourne de plus en plus vers l’identification des symptômes associés aux variantes émergentes, comme le gênant XEC.

« Chacune de ces sous-variantes est suffisamment distincte pour qu’un grand nombre de personnes n’y soient plus immunisées et puissent les infecter. C’est pourquoi vous voyez ce motif ondulatoire constant qui ne semble pas du tout saisonnier. »

« Son taux d’évolution est environ trois ou quatre fois plus rapide que celui de la grippe saisonnière la plus rapide. Vous avez donc ce changement constant du virus, qui accélère le nombre de personnes sensibles. »

Des recherches pionnières menées par l’Université de Californie du Sud ont retracé une progression distincte des symptômes chez les personnes infectées par le XEC, commençant par une fièvre, puis une toux et un mal de gorge, suivis de douleurs musculaires ou de maux de tête et, finalement, de nausées ou de vomissements et de diarrhée.

L’auteur principal de l’étude, Joseph Larsen, a souligné cette avancée majeure en faisant remarquer : « Sachant que chaque maladie évolue différemment, les médecins peuvent identifier plus tôt si une personne est susceptible d’être atteinte du COVID-19 ou d’une autre maladie, ce qui peut les aider à prendre de meilleures décisions en matière de traitement. »