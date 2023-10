Le ministre de la Défense, le Dr Ng Eng Hen, a remis le Prix de la technologie de défense (DTP) à deux personnes et quatre équipes lors de la cérémonie de remise des prix du DTP qui s’est tenue à l’Auditorium DSO le jeudi 19 octobre (crédit photo aux Laboratoires nationaux DSO).

Le professeur Ng Geok Ing, directeur de programme du Centre de technologie des microsystèmes des laboratoires Temasek de NTU, était l’un des lauréats. Ce prix récompense les contributions qui ont aidé les Forces armées de Singapour (SAF) à maintenir leur avance en matière de capacités de défense.

Le professeur Ng a apporté des contributions significatives au renforcement des capacités de R&D indigènes de Singapour dans les technologies de circuits intégrés monolithiques micro-ondes (MMIC) en nitrure de gallium (GaN) pour les applications de défense.

En tant que directeur fondateur du Centre de développement des technologies des microsystèmes (MTDC) de NTU depuis 2005, le professeur Ng a contribué à transformer un laboratoire de R&D universitaire de base en une installation de fabrication de plaquettes certifiée ISO, capable de produire des MMIC GaN avec des performances et des performances de classe mondiale. robustesse.

En reconnaissance de ses réalisations et contributions exceptionnelles, le professeur Ng a reçu le prix individuel (R&D) DTP 2023.

/Diffusion publique. Ce matériel provenant de l’organisation/des auteurs d’origine peut être de nature ponctuelle et édité pour plus de clarté, de style et de longueur. Mirage.News ne prend pas de position ou de parti institutionnel, et tous les points de vue, positions et conclusions exprimés ici sont uniquement ceux du ou des auteurs. Voir en intégralité ici.