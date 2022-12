Le professeur Li a parlé au monde des manifestations de la Chine via Twitter

Li Ying dans son appartement de Milan le 6 décembre. (Alberto Bernasconi pour The Washington Post)

Toutes les quelques secondes, Li Ying reçoit un message sur Twitter. Les étudiants universitaires exigent la transparence des administrateurs scolaires; les travailleurs de Fuzhou sont dormir dans des tentes dans une salle à manger universitaire non chauffée malgré les ordres de levée des fermetures de campus ; les habitants de Xi’an sont faire la queue à minuit de passer des tests PCR pour pouvoir aller travailler le lendemain, même si les exigences de test de coronavirus auraient été levées.

Aucun de ces événements ne sera rapporté par les médias chinois ni n’apparaîtra sur les réseaux sociaux avant d’être balayé par les censeurs. Li, un peintre de 30 ans originaire de la province d’Anhui et vivant maintenant à Milan, considère qu’il est de sa responsabilité de diffuser ces informations dans le monde entier.

“Je publie les informations, puis je retourne dans ma boîte de réception”, a déclaré Li, qui passe souvent plus de 10 heures par jour sur Twitter, vérifiant les informations qui lui sont envoyées et publiant et mettant à jour ses messages. Il établit une comparaison sombre avec le film apocalyptique “Snowpiercer”, où des enfants asservis maintiennent myope un train transportant les restes de l’humanité en marche.

« C’est comme ça que je suis. Je continue juste à publier ce que les gens disent, sans m’arrêter. Je ne sais rien d’autre qui se passe », a-t-il déclaré.

Au cours des deux dernières semaines, son travail a semblé particulièrement vital alors que des manifestations inédites depuis des décennies ont balayé son pays natal, avec des appels à mettre fin aux onéreux contrôles covid se transformant en demandes politiques de changement. Alors que les censeurs des plateformes de médias sociaux chinois supprimaient les images et que les médias nationaux ne faisaient aucune mention des troubles, Li Compte Twitter est devenu le principal centre d’échange d’informations sur les manifestations.

L’émergence de Li reflète le pouvoir dont dispose encore Internet pour contourner la censure, même dans l’un des environnements médiatiques les plus contrôlés au monde.

Il souligne également les dangers. Li, qui utilise un pseudonyme en ligne – Teacher Li – a décidé de rendre public son vrai nom et des photos pour cet article, dans le but de se protéger des représailles des autorités chinoises qui ont commencé à intimider sa famille.

Li considère son rôle de journaliste citoyen comme un accident de l’histoire. Après avoir déménagé en Italie en 2015 pour étudier les beaux-arts, il a commencé à publier de courts sketchs comiques sur le microblog Weibo sur l’amour et la vie. Les gens ont commencé à lui envoyer leurs propres histoires, lui demandant de les publier et d’obtenir les commentaires d’autres utilisateurs.

Finalement, ces histoires ont commencé à aborder des problèmes sociaux comme la traite des femmes dans les zones rurales, et il a gagné plus d’adeptes et plus de soumissions. Le compte Weibo de Li a été fermé 52 fois, mais chaque fois qu’il en a ouvert un nouveau, il a retrouvé son public.

“Les gens se sont habitués à me dire des choses”, a-t-il dit, décrivant son rôle comme similaire à celui d’un “trou dans un arbre” où les gens crient leurs secrets. De plus, c’était que les gens ne faisaient pas confiance au système judiciaire. “Ils ne croient pas que la loi fonctionne, ils doivent donc demander de l’aide en ligne, pour que les gens aident à faire connaître leur cas afin d’attirer l’attention.”

Incapable d’ouvrir plus de comptes, il a transféré ses efforts sur Twitter au printemps dernier. Quelques mois plus tard, en novembre, il a commencé à tweeter sur les protestations contre les contrôles covid à l’usine de Foxconn à Zhengzhou, où la moitié de l’offre mondiale d’iPhones est produite. Bientôt, il recevait un flot de soumissions d’internautes chinois à la suite des manifestations ou des travailleurs de Foxconn eux-mêmes.

Li a été choqué de trouver autant d’utilisateurs chinois sur Twitter, qui est bloqué en Chine et accessible uniquement via des réseaux privés virtuels illégaux, ou VPN. Ironiquement, une campagne de plusieurs années visant à purger le contenu pornographique de l’Internet chinois a popularisé la plate-forme pour ce contenu parmi les utilisateurs chinois.

Plus tard ce mois-là, la nouvelle d’un incendie meurtrier à Urumqi a déclenché des manifestations de masse contre les restrictions implacables du gouvernement “zéro covid”, qui ont été imputées aux morts dans l’incendie ainsi qu’à plusieurs autres incidents. Alors que Li postait sur les manifestations, ses abonnés sur Twitter sont passés à plus de 800 000, contre environ 190 000, en quelques jours seulement.

Dans la nuit du 27 novembre, alors que les manifestations se propageaient dans des dizaines de villes, il recevait 20 à 30 messages par seconde. Il a publié des photos d’étudiants brandissant silencieusement des morceaux de papier blanc vierge – ce qui a valu aux manifestations le titre de “la révolution du livre blanc” – et de superbes vidéos d’habitants criant pour que le dirigeant chinois Xi Jinping démissionne et que la liberté d’expression et de la presse soit mise en œuvre. . Ses mises à jour ont été suivies de si près qu’il a fait savoir à ses abonnés quand il faisait une pause pour dormir ou chercher de la nourriture pour ses chats.

“C’était comme une boule de neige. Il se construit sur lui-même. Les gens se rendent compte qu’ils ne peuvent pas diffuser ces informations par d’autres moyens », a-t-il déclaré. “Même si vous essayez de me faire taire, le fait que je puisse retrouver tous ces abonnés montre la puissance d’Internet.”

Aujourd’hui, le nombre de soumissions que Li reçoit a légèrement diminué alors que les protestations se sont calmées. Peu de temps après les manifestations, la police a commencé à arrêter et à convoquer des manifestants, les avertissant de s’arrêter. De manière significative, cependant, les responsables ont annoncé mercredi de nouvelles mesures pour assouplir les restrictions zéro-covid.

Les efforts de Li n’ont pas échappé à l’avis officiel. Ses comptes de médias sociaux en Chine, y compris sa plateforme bancaire, ont commencé à montrer des activités suspectes telles que des tentatives de connexion. La police a appelé et rendu visite à ses parents à Anhui, les exhortant à user de leur influence et à le faire arrêter. À un moment donné, ses parents recevaient des appels de la police chaque fois qu’il envoyait un tweet. Certaines de ses informations personnelles ont été divulguées en ligne.

Les dernières semaines ont épuisé Li, et il craint de se retrouver bientôt apatride. Son passeport chinois expirera dans six mois, mais il a peur de se rendre à l’ambassade de Chine en Italie ou de rentrer chez lui pour le renouveler. “Bien sûr, je n’ose pas y aller”, a-t-il déclaré, faisant référence au chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, tué en 2018 alors qu’il se rendait au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul.

Li a l’impression d’avoir été poussé dans un rôle qu’il n’a pas cherché. Ces derniers jours, il a été accusé de ne pas être un blogueur solitaire et d’avoir une équipe professionnelle derrière lui. (En réponse, il a posté une photo révélant son « équipe » – ses deux chats.)

Avant les manifestations, Li pensait qu’il n’y avait aucune chance que la démocratie s’enracine en Chine et avait peu d’espoir dans la bravoure des citoyens chinois pour se dresser contre l’État.

« La révolution du livre blanc a permis aux gens de réaliser que la résistance fonctionne, qu’ils peuvent se battre pour leurs revendications. Je crois que cela a semé la graine de cette conscience civique », a-t-il déclaré.

Parfois, les soumissions que Li reçoit proviennent de personnes qui veulent simplement partager leurs pensées – une expérience qu’il décrit comme étrange mais merveilleuse. Une personne a dit à Li qu’il leur rappelait leur jeunesse en Chine il y a 30 ans, lorsque les manifestations pro-démocratie de 1989 se sont propagées à travers le pays avant de se terminer par une répression brutale et un massacre autour de la place Tiananmen.

“Ce qui m’inquiète plus que ma propre sécurité, c’est la sécurité de mon compte, car ce compte compte beaucoup pour les Chinois du monde entier”, a-t-il déclaré. Il espère voir ce travail de donner la parole aux personnes à l’intérieur du Grand Pare-feu repris par d’autres.