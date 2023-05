Le professeur le plus méchant du jeu

Aucun méchant laissé pour compte !

En l’honneur de la semaine d’appréciation des enseignants, nous célébrons les enseignants les plus méchants (et les plus brillants) qui servent des regards tout en surmontant un salaire pathétique, des parents toxiques, des conditions de travail stressantes et un système scolaire public en ruine.

Bénéficiant d’un niveau incroyable de patience et de compréhension, ces étourdissants désintéressés méritent toutes les fleurs, les pommes et les éloges en tant que mouleurs de notre jeunesse qui font une différence dans la salle de classe.

Sans des enseignants incroyables qui seraient des super-héros réels, nous n’aurions pas de brillants créatifs comme École primaire Abbott créateur/vedette Quinta Brunson qui a parlé de son professeur préféré qui a inspiré le nom de la série à succès.

« SP. Abbott est toujours resté avec moi tout au long de ma vie », a déclaré Brunson dans un entretien avec le Temps de Los Angeles. « D’une certaine manière, je ne savais pas pourquoi elle était ma préférée. Je n’ai pas pu mettre le doigt dessus. Elle l’était juste. Je pense que c’est ce que fait un bon professeur. Je pense que c’est comme la citation de Maya Angelou, « Les gens se souviennent toujours de ce que vous leur faites ressentir », et elle m’a toujours fait me sentir bien. »

Dans un clip vidéo désormais viral de Jimmy Kimmel en directBrunson a été émue aux larmes par une apparition surprise de son enseignante bien-aimée de 6e année, Mme Abbott.

« Quinta était une étudiante formidable », a déclaré Abbott par vidéo. Quand elle est arrivée dans ma classe, elle était vraiment timide, timide, mais comme je défiais tous mes élèves, nous devions parler en phrases complètes. J’ai construit leur confiance que tout ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez le faire.

Le moment émouvant est devenu encore plus réconfortant lorsque Mme Abbott, bientôt à la retraite, a été surprise par un « voyage de 5 jours, toutes dépenses payées, en première classe » offert par Vacasa Vacation Rentals.

Comment célébrez-vous les enseignants cette semaine ?