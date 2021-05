Le professeur Jamia qui a publié SOS pour un lit aux soins intensifs sur Twitter meurt de Covid-19 jours plus tard

Une professeure adjointe de 38 ans qui enseignait à Jamia Millia Islamia est décédée lundi soir dans un hôpital de Faridabad, une semaine après avoir été testée positive pour Covid-19. La professeure avait cherché un lit aux soins intensifs pour elle-même le 4 mai sur Twitter, qu’elle a obtenu plus tard mais malheureusement, elle n’a pas pu combattre le virus redouté et est décédée à l’hôpital lundi soir. Le Dr Nabila Sadiq, doctorante de JNU, avait été ses étudiants avec leur thèse jusqu’au 20 avril.

Selon rapports, 10 jours avant le décès de Nabila, sa mère Nuzhat (76 ans) était également décédée des complications liées à Covid.

Le 4 mai, Nabila a tweeté en demandant un lit pour elle-même.

Un lit icu mène? Pour moi. – Mermaid (@SugarsNSpice) 4 mai 2021

Son père, qui avait également été admis à l’hôpital, a obtenu son congé et se remettait en quarantaine à domicile. Les rapports suggèrent que Nabila n’était pas au courant du décès de sa mère lorsqu’elle était à l’hôpital. Sa mère est décédée le 7 mai.

Priez pour moi et les parents s’il vous plaît. Nous naviguons à travers 🙏🏻— Mermaid (@SugarsNSpice) 30 avril 2021

À ce rythme, personne ne restera en vie à Delhi au moins. – Mermaid (@SugarsNSpice) 1er mai 2021

L’un des étudiants de Nabila, Waqar, qui était avec la famille tout au long du temps, a déclaré: «Nous avons appelé tous les hôpitaux de Delhi-NCR pour obtenir un lit d’oxygène. Ses amis nous ont aidés à trouver un lit à l’hôpital Fortis de Faridabad. Cependant, ses niveaux d’oxygène ont chuté à 32%. Après une tomodensitométrie, le médecin a déclaré que ses poumons étaient endommagés. «

Nabila était une professeure très aimée et était toujours là pour ses étudiants en études de genre qui avaient besoin d’un guide ou d’un mentor. Sa bio Twitter disait: «Un rêveur résidant dans les profondes crevasses de l’amour. Un artiste qui plonge dans la magie que l’univers enseigne souvent. Croyant sans espoir. »Ses élèves ont dit qu’elle aimait écrire de la poésie et discutait de politique et de théorie du genre avec zèle.

Les élèves de Nabila ont aidé à exécuter les derniers rites de sa mère le 7 mai. Nabila, qui ne répondait ni aux médicaments ni aux traitements, est décédée lundi, après quoi ses élèves ont effectué ses derniers rites mardi à mangolpuri, au même endroit que sa mère. Le père de Nabila, Mohammad Sadiq, professeur à la retraite qui a enseigné à l’Université musulmane d’Aligarh et à la JNU et qui a plus de 80 ans, a été informé du décès de sa fille mardi.

«On a l’impression d’avoir perdu notre mère. Elle a aidé tant de gens pendant la pandémie », a déclaré Waqar à propos de Nabila.

