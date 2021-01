Le professeur Green a révélé que sa petite amie Karima McAdams était enceinte de leur premier enfant.

Le musicien était ravi de partager la nouvelle avec ses fans sur Instagram vendredi.

Pro Green a admis qu’il était devenu « impossible de cacher » la nouvelle de leur joie de bébé.

Dans une note jaillissante, le futur papa a avoué qu’il était « submergé d’excitation, d’admiration et de curiosité depuis que nous l’avons découvert ».

La nouvelle était accompagnée d’une photo de Pro Green dans le bain pendant que sa petite amie montrait son ventre rond.







Dans le deuxième doux claquement, le couple se plissa pour s’embrasser alors qu’ils se penchaient l’un vers l’autre.

Le couple est tombé amoureux pour la première fois à l’été 2009.

Son article complet disait: « Et puis, tout d’un coup, tout est différent. Tout a du sens.







«C’est finalement arrivé au point où il est impossible de se cacher, et à moins que je veuille porter des prothèses (ce que Karima a essayé de faire respecter – elle voulait me donner un nez comme Cyrano De Bergerac?! Une sorte de fantaisie d’école de théâtre … évidemment, je n’avais rien de tout cela) il n’y avait plus de se faufiler dans les rendez-vous – même pas pendant le climat actuel, le fait de devoir porter un masque et de garder ma capuche avec les ficelles serrées m’a empêché de me faire prendre à l’hôpital (mais big up la sécurité pour le garder shtum! Solid).

«J’ai été submergé d’excitation, d’admiration et de curiosité depuis que nous l’avons découvert. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous tenir. Vous enseigner. Apprendre de vous.







« Jamais je n’ai admiré personne autant que ta maman. Elle est tout simplement remarquable, remarquable en fait est un euphémisme. Voir le corps changer de cette manière est fascinant, incroyable, incroyable, incroyable, stupéfiant. Bizarre. Ridley Scott devait s’inspirer de quelque part …

«Je me sens parfois une morsure inutile, piétonne; laissée à regarder de la poubelle du péché au fur et à mesure que chaque phase se déroule. C’est humiliant; ne comparez jamais nos forces en tant qu’hommes à celles d’une femme. Je suis stupéfaite. ).

«Je suis curieux de tout ce qui va arriver; de qui et comment tu seras, à quoi tu ressembleras et à quoi tu ressembleras… et qui sera le parent le plus strict.







«Un ami m’a dit que la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre propre anxiété est d’avoir un enfant. Cela avait du sens à l’époque, ce n’est plus le cas; CELA A ÉTÉ SAUVAGE.

« Ma compréhension de la mortalité et de la fragilité de la vie a augmenté de façon exponentielle. Je vous souhaite à tous (et j’espère) une 2021 très joyeuse et saine. Bonne année. »

Le professeur Green était auparavant marié à Millie Mackintosh, célèbre pour Made In Chelsea.