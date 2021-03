Nous vous apporterons les dernières mises à jour sur cette nouvelle de l’actualité des célébrités. Pour les dernières nouvelles et les dernières nouvelles, visitez Mirror.co.uk/3am. Obtenez tous les gros titres, photos, analyses, opinions et vidéos sur les histoires qui comptent pour vous. Suivez-nous sur Twitter @DailyMirror – le compte Twitter officiel du Daily Mirror & Mirror Online – de vraies nouvelles en temps réel. Nous sommes également sur Facebook / dailymirror – vos actualités, fonctionnalités, vidéos et photos tout au long de la journée du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Mirror Online.

«Tu es beaucoup trop parfaite pour être en colère. Quand maman va, tu as eu de la chance; tu as le meilleur exemple de ce qu’est une femme courageuse, forte, passionnée, aimante, gentille et à la fois réfléchie et prévenante.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy