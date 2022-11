Le professeur du Sauk Valley Community College est l’artiste en résidence de The Next Picture Show – Shaw Local

DIXON – The Next Picture Show, 113 W. First St., a annoncé le lancement d’un programme d’artistes en résidence.

Le Next Picture Show prévoit de faire tourner les artistes chaque trimestre pour attirer des artistes, à la fois nationaux et internationaux, à Dixon. Les présentations et les ateliers seront annoncés ultérieurement.

Œuvre d’art “Red Blue Shift Installation” créée par Glenn Bodish. (Photo fournie par le Next Picture Show)

Glenn Bodish de Dixon a été annoncé comme le premier artiste en résidence.

Bodish, qui est né et a grandi à Allentown, en Pennsylvanie, est professeur d’art et directeur de galerie au Sauk Valley Community College. Bodish a obtenu un espace de studio dans la galerie Jane Edgar de The Next Picture Show pour les trois prochains mois.

Le studio d’artiste en résidence sera disponible pour le visionnement public d’ici la mi-novembre. Les horaires sont de 10h à 16h du mardi au samedi.

Œuvre d’art “Consequences Of Buying Into A Hype Reality” créée par Glenn Bodish. (Photo fournie par The Next Picture Show)