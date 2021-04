« Il existe des moyens de le faire de manière plus privée, où vous voudrez peut-être prendre un employé à part et lui dire: ‘Écoutez, avez-vous été vacciné? … Si vous ne l’avez pas fait, nous devons prendre d’autres dispositions’, » pour la sécurité des autres, offrit-elle.

Des entreprises telles que Tractor Supply offrent aux employés des paiements en espèces uniques pour les encourager à se faire vacciner contre Covid. Target offre aux employés horaires jusqu’à quatre heures de salaire – deux heures pour chaque dose pour les vaccins de Pfizer et Moderna, qui nécessitent deux injections. Target fournit également une aide pour payer les trajets Lyft vers et depuis les rendez-vous.

«Essayer vraiment d’inciter les gens à se faire vacciner, je pense, sera une voie beaucoup plus populaire que les mandats», a déclaré Rothbard, un professeur de gestion dont la recherche se concentre en partie sur la motivation et l’engagement au travail.

La question de savoir s’il faut obliger les travailleurs à se faire vacciner pour retourner au bureau est devenue une préoccupation récemment, car environ 3 millions de personnes aux États-Unis se font vacciner chaque jour. Les derniers chiffres d’après les Centers for Disease Control and Prevention, près d’un quart de la population adulte américaine est entièrement vaccinée.

Les entreprises devraient encourager leurs employés à se faire vacciner contre Covid par des incitations, et non par des mandats, selon le professeur de la Wharton School. Nancy Rothbard .

«Ce sera comme un E-ZPass, où vous pouvez soit emprunter la voie rapide, soit si vous aimez toujours payer le péage parce que vous pensez que la police vous suit avec l’appareil E-ZPass, alors vous pouvez vous arrêter et faites la queue et payez le péage », a-t-il dit.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie. Illumina. Il est également coprésident de Norwegian Cruise Line Holdings‘ et Royal Caribbean« Healthy Sail Panel » de « Healthy Sail Panel ». L’Associated Press a contribué à ce rapport.