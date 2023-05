Le professeur d’ingénierie de l’école privée McHenry trouve des «leçons folles» pour enseigner aux enfants – Shaw Local

Transformer les matières recyclables en jeux de carnaval, construire des robots et faire exploser la crème à café : voici quelques-unes des leçons qu’Ally Egert, enseignante à l’école catholique Montini de McHenry, utilise pour aider ses élèves à apprendre des concepts dans ses cours d’ingénierie et de STEM.

« Elle trouve toujours un moyen de rendre joyeux ce qu’elle enseigne aux enfants », a déclaré la directrice Julie Stark.

Pour Egert, les leçons sont amusantes, dit-elle, mais l’objectif est d’enseigner aux élèves des compétences en communication, en résolution de problèmes et qu’échouer ne signifie pas la fin du chemin.

« Nous voulons qu’ils n’aient pas peur de penser par eux-mêmes », a déclaré Egert.

Je pense que cela montre juste son amour pour son travail. — Julie Stark, directrice de l’école catholique Montini, parle de l’enseignante Ally Egert

Le cheminement d’Egert vers l’enseignement est celui qui « n’est pas très habituel », a déclaré Stark.

Elle espérait se lancer dans la foresterie et poursuivre une passion pour la science, mais il y avait une forte pression à l’époque pour obtenir un autre diplôme, a déclaré Egert. À la croisée des chemins, Egert a déclaré qu’elle avait décidé de suivre des études pour sa maîtrise.

La décision s’est précisée lorsque sa mère, enseignante, a été confrontée à une urgence familiale et avait besoin d’un remplaçant pour sa classe. Le hic, c’est que la classe était dans l’Alabama rural, où il n’y avait pas beaucoup d’options de remplacement.

Egert a enseigné la classe de sa mère pendant deux semaines entre deux contrats au service forestier, et elle en est tombée amoureuse. C’est après cela qu’elle a su qu’elle voulait enseigner – et enseigner les sciences plus particulièrement.

« Je pense que cela montre juste son amour pour son travail », a déclaré Stark. « Elle avait ce plan pour sa vie mais a trouvé cet amour d’être avec ces enfants et de leur donner des connaissances. »

L’enseignante Ally Egert réalise une expérience avec de la crème à café et du feu pour ses élèves de sixième année le lundi 1er mai 2023 à l’école catholique Montini de McHenry. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Avance rapide plus d’une décennie plus tard, et Egert, qui à ce stade avait passé de nombreuses années à Montini, a été un acteur clé dans le démarrage du programme d’ingénierie de l’école, a déclaré Stark.

Lorsqu’elle a été approchée pour cela, Egert a déclaré qu’elle y voyait une opportunité d’approfondir certains concepts avec ses élèves de septième et de huitième année.

Aujourd’hui, ces concepts ont inclus une variété de choses, telles que l’électricité, la pneumatique et la robotique, a déclaré Egert. Les projets comprenaient la création de jeux de société électroniques, la fabrication de ponts-levis et la participation à un défi national de construction de bras mécaniques.

Bien que l’école ait envisagé de créer un programme d’ingénierie, Stark a déclaré qu’elle remercie Egert de lui avoir donné vie. Elle en a créé le programme et l’a développé pour en faire ce qu’il est aujourd’hui.

Pour Stark, une chose qu’Egert a commencée et qui se démarque est un carnaval annuel organisé par les étudiants en génie pour le reste de l’école. Les élèves prennent toutes sortes de matières recyclables et les transforment en jeux de carnaval dans le gymnase de l’école.

Les étudiants peuvent apporter des pièces de monnaie pour jouer aux jeux, puis les étudiants en génie décident à quel organisme de bienfaisance faire don des bénéfices, a déclaré Stark.

« Elle transformera les ordures en l’expérience scientifique la plus cool », a déclaré Stark.

Egert enseigne également les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, également connues sous le nom de STEM, pour les cinquième et sixième années. La chimie est « la plus amusante », a-t-elle déclaré.

Une leçon qui vient à l’esprit d’Egert est de prendre de la crème à café en poudre, de la jeter en l’air et de l’incendier. Parce que la surface de la crème à café est augmentée, elle peut faire une petite explosion.

« Vous devez enseigner aux enfants la cinétique », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de réactions chimiques et des différentes manières d’accélérer ou de ralentir une réaction. »

Egert a déclaré qu’elle adorait utiliser des « leçons folles » pour attirer l’attention des élèves. Bien que le programme ne change pas beaucoup, chaque année au laboratoire est une expérience différente, car elle propose toujours des choses différentes, a-t-elle déclaré.

« J’aime avoir de la variété », a déclaré Egert.

Bien que les expériences séparent la classe d’Egert, c’est aussi sa personnalité qui, selon Stark, la rend spéciale. Avec un rire « 110% contagieux », Egert apporte de la joie dans la pièce et se soucie de tous ceux avec qui elle travaille, a déclaré Stark.

« Vous pouvez voir à quel point elle aime les gens et à quel point elle aime ce qu’elle fait », a déclaré Stark.