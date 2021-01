L’enseignant de l’école de Virginie Rodney Robinson, nommé professeur national de l’année en 2019, a été critiqué et s’est excusé plus tard pour un message Twitter suggérant que le chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, devrait être attaqué par un voisin.

Robinson a tweeté jeudi qu’il avait fait un « mauvaise blague » et cela «Personne ne devrait être agressé.» Les excuses sont survenues un jour après qu’il avait demandé, dans un tweet supprimé depuis, «Qui sont les voisins de Mitch McConnell? Je dis juste que le voisin de Rand Paul a fait ce qu’un vrai héros du Kentucky devrait faire. C’est à vous d’intensifier. »

Paul, qui, comme McConnell, est un républicain, est l’autre sénateur du Kentucky. En 2017, il a été plaqué au sol par un voisin dans le cadre d’un différend sur l’élimination des déchets de jardin, subissant six côtes cassées et nécessitant le retrait d’une partie de son poumon. Trois ans plus tard, Paul a déclaré qu’il n’avait pas eu de jour ni de nuit sans douleur depuis l’attaque et avait souffert de plusieurs épisodes de pneumonie, conduisant à une chirurgie de la hernie causée par une toux incessante.

La femme de Paul, Kelley, était consternée par le tweet de Robinson appelant McConnell à subir le même sort. « Je suis tellement dégoûté par cela, je n’ai pas de mots, » elle a dit. «L’enseignant national de l’année 2019 célèbre l’agression violente contre mon mari… Ce voyou haineux appelle à plus de violence contre le sénateur McConnell.

Kelley Paul a tagué le chef de Twitter Jack Dorsey dans son tweet, mais la société de médias sociaux n’a pris aucune mesure contre Robinson, qui a lui-même supprimé son message. Twitter a précédemment suspendu des comptes, comme celui de l’animateur de radio Alex Jones, pour incitation à la violence.

Les messages Twitter de Robinson ont été cachés à toute personne autre que ses abonnés approuvés, à partir de jeudi après-midi. L’enseignant, qui est noir, a d’abord blâmé le contrecoup de son tweet McConnell sur « Bots conservateurs » et dit que personne ne s’était plaint « Jusqu’à ce que je promeuve la conscience médicale noire. »

Faisant face à une répression croissante de son commentaire, Robinson a déclaré qu’il ne savait pas que Rand Paul avait été gravement blessé et a qualifié l’agression non provoquée par derrière. « bats toi. »

«J’avais tort à 100% pour la blague de Rand Paul / Mitch McConnell et je m’excuse encore une fois pour mes actions. Je suis propriétaire de cette erreur et j’espère que mon bilan prouve que c’est une anomalie par rapport à ce que je représente ». il a dit.

Robinson, qui a enseigné l’histoire aux élèves du centre de détention pour mineurs de Richmond, a été nommé professeur national de l’année par le Conseil des chefs des écoles d’État. Bien que son appel à attaquer le leader du Sénat ait fait des vagues en ligne, il est peu probable qu’il lui coûte son travail. Surintendant des écoles publiques de Richmond Jason Kamras remercié Robinson via Twitter pour son «Excuses sincères» et ajouté, «Les mots comptent – à travers le spectre politique.»

Cependant, certains observateurs ont fait valoir que les excuses n’étaient pas allées assez loin et que Robinson était inapte à éduquer les jeunes. Un commentateur a demandé, « Donc, la culture d’annulation ne s’applique que lorsqu’elle est dirigée vers quelqu’un de droite? »

