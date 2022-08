Le “professeur de la paix” de l’Oberlin College a approuvé la fatwa pour assassiner Salman Rushdie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un universitaire d’études islamiques surnommé le “professeur de la paix” à l’Oberlin College dans l’Ohio a approuvé la campagne d’assassinat de l’écrivain américain et britannique Salman Rushdie parce que le célèbre romancier a dépeint le prophète musulman Mahomet avec irrévérence.

Un homme de 24 ans nommé Hadi Matar aurait poignardé Rushdie vendredi au cou et au foie lors du discours de l’auteur à Chautauqua, New York. Rushdie est sous ventilateur et ne peut pas parler.

Selon des responsables de l’application des lois, l’empreinte de Matar sur les réseaux sociaux a montré qu’il était un fan du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis. Matar était également favorable à l’islamisme radical chiite, la religion dirigeante de la République islamique d’Iran.

Interrogé sur la fatwa du chef suprême de l’époque, Ruhollah Khomeiny, et sur le « droit de mettre à prix la tête de quelqu’un », selon un rapport de Reuters de 1989, l’érudit iranien et ancien diplomate Mohammad Jafar Mahallati a répondu : « Je pense que tous les pays islamiques sont d’accord avec l’Iran . Toutes les nations et tous les pays islamiques sont d’accord avec l’Iran que toute déclaration blasphématoire contre des personnages sacrés doit être condamnée.”

ATTAQUANT ALLÉGUÉ DE SALMAN RUSHDIE ACCUSÉ DE TENTATIVE DE MEURTRE AU SECOND DEGRÉ, DÉTENU SANS CAUTION

Mahallati a ajouté : “Je pense que si les pays occidentaux croient et respectent vraiment la liberté d’expression, ils devraient donc également respecter notre liberté d’expression. Nous utilisons certainement ce droit pour nous exprimer, notre croyance religieuse, dans le cas de toute déclaration blasphématoire contre figures islamiques sacrées.”

Fox News Digital a envoyé une demande de presse à Mahallati. Une réponse automatique du courriel de l’Oberlin College de Mahallati a déclaré: “Salutations! Je suis en congé d’été. Je répondrai dès que je le pourrai.” Fox News Digital a également envoyé des questions à la presse à la présidente de l’Oberlin College, Carmen Twillie Ambar.

L’éminent journaliste irano-américain Masih Alinejad s’est rendu sur Twitter pour fustiger Mahallati. Elle a écrit : “Devinez qui défend la FATWA de Khomeiny contre #Salman Rushdie ? Mahallati, l’ancien ambassadeur de la République islamique à l’ONU qui est maintenant professeur à @oberlincollege.” Le tweet d’Alinejad est devenu viral, obtenant 502 retweeets et 1 629 likes.

Le régime iranien a ciblé Alinjead sur le sol de New York pour l’enlever et l’assassiner, selon des responsables de l’application des lois et des experts du terrorisme parrainé par le régime iranien. Un homme armé a été inculpé vendredi pour s’être tenu devant sa maison à Brooklyn armé d’un fusil de type AK-47

MASIH ALINEJAD DIT QUE BIDEN A BESOIN D’UNE RÉPONSE FORTE CONTRE L’IRAN

Dans un deuxième tweet, la militante des droits des femmes Alinejad a écrit : « Nous, les Iraniens, appelons à nouveau @oberlincollege à enquêter sur Mahallati, l’ancien ambassadeur de la République islamique à l’ONU qui défend la Fatwa contre Salman Rushdie. Je peux fournir de nombreux autres documents montrant son rôle sur dissimulant les exécutions massives de 1988 en Iran. »

Un rapport détaillé d’Amnesty International de 2018 accuse Mahallati d’avoir commis des “crimes contre l’humanité” pour avoir dissimulé le massacre d’au moins 5 000 dissidents iraniens en 1988. Mahallati nie avoir joué un rôle dans la dissimulation du massacre de prisonniers iraniens innocents en 1988. .

Après que Fox News Digital ait révélé en exclusivité en février 2021 que Mahallati appelait à la destruction de l’État juif et dénigrait la communauté bahá’íe minoritaire religieuse persécutée, l’Oberlin College a lancé une enquête.

LA MAISON BLANCHE CONDAMNE L’ATTAQUE « RÉPRÉHENSIBLE » CONTRE SALMAN RUSHDIE : « CET ACTE DE VIOLENCE EST ÉTERNEL »

Le porte-parole de l’Oberlin College, Scott Wargo, a déclaré au journal local Chronicle-Telegram en octobre 2021 que “le collège n’a trouvé aucune preuve pour corroborer les allégations contre le professeur Mahallati, y compris qu’il avait une connaissance spécifique des meurtres en cours”.

Le journal étudiant de l’Oberlin College The Oberlin Review mené sa propre enquête et a publié un éditorial cinglant intitulé: “Evidence Against Mahallati Irrefutalble”.

50 ONG affiliées à l’ONU ont exigé plus tôt cette année que l’ONU ouvre une enquête sur les crimes contre l’humanité présumés de Mahallati. Les dissidents iraniens ont également affirmé que l’Oberlin College avait “blanchi” les crimes de Mahallati.

LES MÉDIAS D’ÉTAT D’IRAN CONDAMNENT “APOSTAT” SALMAN RUSHDIE, ÉCRIT “BLASPHÈME” APRÈS L’ATTAQUE

Kaveh Shahrooz, un avocat irano-canadien, et l’activiste irano-américain des droits de l’homme, Lawdan Bazargan, ont écrit une réponse conjointe dans le journal étudiant au rapport d’Oberlin à l’époque. Ils ont déclaré que “les preuves sont, en fait, accablantes” contre Mahallat et que “les enquêteurs d’Oberlin ont dû faire de grands efforts pour ne pas les trouver”.

L’État théocratique d’Iran a exécuté l’oncle de Shahrooz, Mehrdad Ashtari, en 1988 et le frère de Bazargan, Bijan, la même année. Les critiques soulignent la tournure orwellienne du titre de Mahallati à l’Oberlin College en tant que «professeur de la paix».

Selon un article du New York Times, la République islamique d’Iran a attaqué le croiseur lance-missiles américain Wainwright, causant la mort de deux membres d’équipage américains : le capitaine Stephen C. Leslie de New Bern, en Caroline du Nord, et le capitaine Kenneth W. Colline de Thomasville, Caroline du Nord.

Mahallati a déclaré à l’époque “L’administration américaine a lamentablement échoué à la fois politiquement et militairement”, après le rapport selon lequel le régime clérical iranien a détruit trois navires américains. Mahallati a ajouté que cela “montrera aux États-Unis la leçon apprise au Vietnam”.

Les administrations démocrate et républicaine ont toutes deux classé le régime iranien comme le pire État international parrainant le terrorisme au monde.