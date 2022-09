Le professeur britannique Tom Marsh disparaît lors d’un voyage de recherche au Chili | Nouvelles du monde

Un professeur britannique a été porté disparu lors d’un voyage de recherche au Chili, a annoncé la police.

Tom Marsh, 60 ans, du Rugby of Warwickshire, avait visité l’observatoire de La Silla à la périphérie du désert chilien d’Atacama, à environ 370 miles (595 km) au nord de la capitale Santiago.

Il est sans nouvelles depuis la nuit du vendredi 16 septembre.

La police l’a décrit comme blanc, mesurant environ 6 pieds 3 pouces, chauve, avec des cheveux gris et une barbe.

Il porte probablement une veste de pluie bleue, des bottes de marche et un bonnet de laine gris.

Le professeur Marsh travaille au Département de physique de l’Université de Warwick, où ses intérêts de recherche portent sur les étoiles binaires.

Dans une déclaration par l’intermédiaire de la police du Warwickshire, sa famille a déclaré: “Nous sommes profondément inquiets pour Tom et il nous manque, et nous demanderions à quiconque pourrait avoir des informations sur ses allées et venues de bien vouloir nous aider.”

Dans un message sur les réseaux sociaux, sa fille Tabitha a déclaré que la famille était “désespérée” de le retrouver, ajoutant: “Il était en train d’observer à l’observatoire de La Silla au Chili lorsqu’il a disparu.

“La ville la plus proche est La Serena. Si quelqu’un a des informations ou pense pouvoir aider de quelque manière que ce soit, veuillez contacter la police… Merci.

“Ma famille, ainsi que les amis et collègues de mon père, seraient plus que reconnaissants pour toute aide ou information.”

Image:

Observatoire européen austral de La Silla



La police du Warwickshire a déclaré que ses agents étaient en contact avec le Foreign Commonwealth and Development Office et Interpol, ainsi qu’avec les autorités chiliennes.

Toute personne ayant des informations doit appeler la police du Warwickshire au 101 en citant le numéro d’incident 153 du 18 septembre 2022.

Si vous appelez de l’extérieur du Royaume-Uni, la police peut être contactée au +44 1926 415000 ou des informations peuvent être signalées en ligne.