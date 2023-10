Le professeur Brandeis Ilan Troen raconte l’attaque du Hamas contre sa fille et sa famille

Commentez cette histoire Commentaire

Ilan Troen a répondu à un appel de sa fille, Deborah Matias, peu après qu’une alarme d’avertissement ait commencé à retentir sur son téléphone portable vers 6h30 samedi, à l’extérieur de Beer Sheva, dans le sud d’Israël. Elle pouvait entendre des coups de feu et des bris de verre, lui a-t-elle dit. L’appel s’est terminé. Il a ensuite eu des nouvelles de son petit-fils de 16 ans, Rotem.

Deborah, 50 ans, et son mari Shlomi, 49 ans, sont morts. Rotem a été blessé. Ses parents l’avaient sauvé en utilisant leurs propres corps pour le protéger, mais les militants fouillaient toujours le kibboutz Holit, où la famille vivait près de la frontière avec Gaza. Les deux sœurs de Rotem, âgées de 19 et 21 ans, qui vivaient dans une autre partie du village agricole communal, allaient bien.

Pendant les 12 heures suivantes, Troen et sa famille élargie ont guidé Rotem à l’aide de messages texte.

Ils lui ont demandé de soigner ses blessures, notamment une blessure par balle à l’abdomen. Ils lui ont dit de se couvrir d’une couverture et de rester immobile en silence. Ils l’ont aidé à garder son calme. Beaucoup plus tard, vers 20 heures ce soir-là, ils ont dirigé les soldats israéliens vers l’emplacement de Rotem, et Troen a retrouvé le garçon dans un hôpital de Beer Sheva.

« Il a enduré cette expérience », a déclaré Troen au téléphone mardi matin, depuis le centre médical Soroka, l’hôpital où il a dormi la nuit près de Rotem.

« Il y a une profonde colère, même au milieu de toutes les souffrances et de la douleur », a-t-il déclaré à propos du sentiment qui règne en Israël.

Troen, ses enfants, dont Deborah, et ses enfants, sont des citoyens américains et israéliens. Deborah est née aux États-Unis, avant que la famille ne déménage en Israël en 1975, alors qu’elle était enfant. Elle vivait au kibboutz depuis plus d’une décennie avec son mari Shlomi. Ils étaient tous deux musiciens.

Deborah et Shlomi Matias font partie des au moins 900 personnes décédées en Israël depuis l’attaque surprise de samedi par le Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza, un territoire palestinien d’environ 2 millions d’habitants bordé par Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée. . Une centaine d’Israéliens ont également été pris en otage par le Hamas, qui ne reconnaît pas le droit à l’existence d’Israël.

Au moins 680 Palestiniens sont morts depuis dans les frappes de représailles contre Gaza par Israël, qui a déclaré un siège du territoire avec coupure de nourriture, de carburant et d’électricité. L’attaque du Hamas fait suite à des décennies de troubles, faisant 6 407 victimes palestiniennes et 308 Israéliennes. depuis 2008et restrictions aux frontières de Gaza depuis 2007.

Troen, professeur émérite d’études israéliennes à l’université Brandeis de Boston, a qualifié l’attaque de samedi de « pogrom » – un massacre organisé d’un groupe ethnique particulier, souvent appliqué aux attaques contre le peuple juif à travers l’histoire.

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive dans notre famille », a-t-il déclaré. « Et dans ce pogrom, les auteurs étaient très bien préparés.

« Ces gens sont venus très bien préparés, ils savaient exactement ce qu’ils allaient faire », a-t-il ajouté. « Et ils sont venus pour tuer. Ils sont revenus plusieurs fois pour s’assurer qu’ils avaient réussi.

« À un moment donné dans l’après-midi, ils ont incendié toutes ces résidences dans l’espoir que si quelqu’un survivait, ils leur tireraient dessus s’ils sortaient de la maison », a déclaré Troen. « Le conseil donné à Rotem était ‘restez où vous êtes’.

Lorsqu’il a vu Rotem à l’hôpital, le garçon était couvert de suie provenant de la fumée qui avait pénétré dans sa cachette dans la buanderie de la maison.

Il se remet de ses blessures, a déclaré Troen, et la famille organisera des funérailles pour ses parents lorsqu’ils seront en mesure d’identifier les corps.

Le groupe de messages texte guidant l’adolescent comprenait des médecins et un spécialiste en traumatologie – une autre des filles de Troen et l’un des cinq frères et sœurs de Deborah.

« Nous étions en quelque sorte virtuellement présents avec lui », a déclaré Troen. « Tout le monde l’encourageait, combien il était courageux.