Le produit WandaVision Cameo Merch de Marvel est quelque chose que tous les fans de MCU devraient vouloir

Agatha tout au long ramené un visage familier de WandaVision cette semaine et devrait probablement donner naissance à un morceau populaire de produits Marvel. L’épisode 6 a décidé de nous donner la longue histoire de Billy Maximoff pour tout ce qui s’est passé dans WandaVision jusqu’à présent. Ce faisant, le personnage de Joe Locke a fait appel à Ralph Bohner d’Evan Peters. Désormais, les fans MCU des émissions Disney+ n’ont pas entendu ce nom depuis un moment. Mais l’acteur de Quicksilver est réapparu et a transmis de nombreux détails de Westview à Billy et à son petit ami. Il a également dit aux enfants qu’Agatha Harkness l’avait attiré, avait pris sa maison et avait ruiné sa vie. La sorcière semble avoir revendiqué toutes ses affaires, y compris sa garde-robe. Le choix de chemise d’Agatha vers la fin de cet épisode découle de ce commentaire par ailleurs inoffensif.

Lorsque Billy tente de s’introduire par effraction dans la maison d’Agatha, il se heurte au WandaVision antagoniste. Elle le surprend en train de tenter de s’échapper avec son amulette familiale puis l’interroge. Mais, plutôt que la procédure télévisée élégante dans laquelle nous avons vu ces événements dans l’épisode 1, c’est juste dans son salon. Elle a un pistolet à eau jouet et Kathryn Hahn porte un t-shirt Bohner Family Reunion. (La chemise indique « plantez une tente » pour faire bonne mesure.) Ainsi, une fois que cette image a été diffusée sur les réseaux sociaux, les fans de Marvel se sont bien amusés. Ils demandent que la chemise soit lancée en production afin de pouvoir posséder une déclaration aussi loufoque et suggestive sur leur poitrine. Il est logique que l’équipement de l’AvengerCon ait été déplacé après Mme Marvel. Quelque chose de similaire pourrait se produire ici aussi. Les chiffres d’audience sur Agatha tout au long ont été fantastiques jusqu’à présent.

Vidéos de ComicBook.com

Agatha All Along : Le produit Wandavision Cameo Merch de Marvel est quelque chose que tous les fans de MCU devraient vouloir

Chemise de réunion de famille Bohner… la perfection

L’homme responsable de cette chemise emblématique a décidé de nous donner la raison de ce délicieux choix de costume. Daniel Selon sauté sur Instagram pour partager ses réflexions sur la création de ce t-shirt sauvage. Il s’avère que la costumière a parlé à Kathryn Hahn de l’histoire de Bohner et c’est de là que vient le design de ce ravissant haut. , tout au long de Agatha tout au longnous avons vu la sorcière titulaire accroupie à Westview dans cette demeure familière. Cet épisode mentionne même le fait que la collection de médias physiques de Bohner a été volée par Agatha. (si vous faites attention à la scène où elle enregistre Billy et le jette dans le placard, ces Blu-ray traînent en arrière-plan.) C’est juste une autre couche de couche épaisse pour laquelle elle a pris possession de la maison de cet homme et je ne le lâcherais pas.

« Voici une histoire d’origine pour vous : Kathryn m’a brillamment demandé : « d’où viennent les vêtements d’Agatha ? » Si j’ai repris la maison de Ralph Bohner, quels vêtements vais-je porter ? Nous avons donc décidé que pour la version lucide de la scène de l’interrogatoire, nous devrions la voir porter quelque chose qui existait dans le placard de Ralph », a révélé Selon. «Je pensais que c’était définitivement un mec du genre t-shirt graphique et je parie qu’il y avait un vieux t-shirt de réunion de famille dans le tiroir de sa commode. Que diriez-vous d’un thème camping ? Jac et les scénaristes ont réfléchi à quelques blagues, mon équipe a dessiné ce graphique et nous y sommes ! En privé, je me demandais : allons-nous vraiment insérer une blague géniale dans cette série sombre et mystérieuse sur les sorcières ? Est-ce le meilleur travail de tous les temps ? La réponse aux deux questions était OUI ! »

Ralph Bohner s’inscrit dans la tradition de Grand Marvel consistant à relier les choses

Ralph est vraiment revenu.

Bien sûr, il n’existe pas de titre MCU qui ne soit pas lié aux principales intrigues qui ont aidé à établir toutes ces différentes émissions et films. Mais, Agatha tout au long est spécial à cet égard car il décide de revisiter un élément d’une ancienne émission MCU qui divisait un peu à l’époque. (Principalement parce que le public s’est mis à penser que des révélations majeures allaient arriver sur l’avenir du MCU de WandaVision au lieu que ce soit une histoire sur Scarlet Witch et Vision uniquement.) Des moments comme Avengers : Fin de partie devoir revoir Thor : Le Monde des Ténèbres me viennent à l’esprit. Les fans voudront peut-être se préparer maintenant pour ce moment Avengers : guerres secrètes quand pour une raison quelconque Invasion secrète joue un rôle dans la nature. Tout comme ces moments-là, il y a toujours une mesure de limonade à préparer à partir des différentes opinions des fans.

Qu’avez-vous ressenti à propos de Agatha tout au long Épisode 6 ? Découvrez toutes les discussions sur la culture pop sur @ComicBook !