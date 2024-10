Le produit phare Z Fold Special Edition de Samsung est là

Samsung juste annoncé le modèle édition spéciale du Galaxy Z Fold. Il est plus fin et un peu plus léger que le Galaxy Z Fold 6 qui n’a été mis en vente que récemment, et comprend des écrans légèrement plus grands à l’intérieur et à l’extérieur et un nouveau motif de bandes au dos. Il dispose également de plus de mémoire disponible pour Galaxy AI et d’un appareil photo grand angle amélioré de 200 mégapixels.

Avec 10,6 mm et 236 grammes, le Galaxy Z Fold SE est 1,5 mm plus fin et 3 grammes plus léger que le Galaxy Z Fold 6. La mémoire est désormais de 16 Go en standard et le capteur grand angle est passé de 50 à 200 mégapixels. Les écrans intérieur et extérieur sont également légèrement plus grands, respectivement 8,0 pouces et 6,5 pouces, contre 7,6 et 6,3 pouces. Cela rend l’appareil un peu plus grand et plus large à tenir lorsqu’il est plié ou déplié.