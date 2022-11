Le produit phare d’Honor du 23 novembre est le Magic Vs pliable

Honor a promis un nouveau lancement phare le 23 novembre et aujourd’hui, nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un pliable avec le nom Honor Magic Vs. Le lancement aura lieu à 14h30 heure locale, soit 06h30 GMT. L’appareil devrait devenir mondial à un stade ultérieur, a confirmé plus tôt le président d’honneur de l’UE.

Nous avons mis la main sur un teaser officiel, révélant que le nouveau pliable apportera des changements mineurs tels que les côtés étant désormais plats au lieu d’être légèrement arrondis.

L’image ne révèle pas la conception de la caméra à l’arrière, mais nous pouvons voir un seul trou de perforation pour la caméra frontale sur le côté droit de l’appareil déplié.

C’est à peu près tout ce que nous savons par les canaux officiels, et nous espérons en savoir plus grâce à des teasers dans les jours suivants. Le moulin à rumeurs a également été sec au cours des deux derniers mois, nous ne pouvons donc que supposer que le Magic Vs sera une légère mise à niveau avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 étant l’un des rares changements.