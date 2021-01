La tendance actuelle des brosses à dents électriques haut de gamme est à la technologie qui se répercute lorsque vous vous brossez.

Prenez le iO 9 d’Oral-B. mais son application vous donnera des commentaires plus détaillés. (De plus, l’écran OLED sur la poignée du pinceau vous répondra avec un visage souriant ou triste, en fonction de la qualité de votre brossage.)

Ouvrez l’application Oral-B et vous obtiendrez des informations en temps réel sur la durée pendant laquelle vous avez brossé chaque section de la bouche et les zones que vous pourriez négliger. Il est raisonnablement efficace et aidera certainement à encourager un meilleur brossage de la part des personnes qui ont tendance à se déplacer ou qui se font souvent remarquer par leur hygiéniste.

Jusqu’à présent, Philips n’avait pas tout à fait cloué la fonctionnalité intelligente de ses brosses de la même manière. La brosse phare précédente, la DiamondClean 9000, offre d’excellentes performances et des paramètres ajustables qui vous permettent de choisir exactement la pression que vous souhaitez, mais l’application ne se sent pas au centre de son fonctionnement. Il existe en grande partie pour enregistrer les séances de brossage et pour permettre un réapprovisionnement facile des têtes de brosse et autres accessoires.

Caractéristiques du Sonicare 9900 Prestige

Cependant, la nouvelle brosse Philips, la Sonicare 9900 Prestige, peut changer tout cela. Non seulement il offrira des conseils de brossage, mais la brosse elle-même répondra si vous risquez d’endommager vos gencives.

Si vous appuyez trop fort en utilisant le 9900 Prestige, cela ne vous alertera pas seulement du fait que vous le faites, il ajustera l’intensité pour ne pas trop brosser.

Il utilise également des capteurs pour surveiller la force avec laquelle vous appuyez lors du brossage et les mouvements que vous utilisez, ainsi que pour collecter des informations sur la durée et la fréquence de brossage. Lorsque vous vous connectez à l’application basée sur l’IA, elle vous montrera vos statistiques et vous indiquera comment améliorer vos performances de brossage.

Accessoires

Parmi les choses que nous avons le plus aimées à propos du DiamondClean 9000, il y avait ses accessoires bien conçus, y compris un étui de voyage élégant avec un port de chargement USB-C intégré. Il semble que Philips ait augmenté la mise sur le 9900 Prestige, avec un étui de voyage encore plus moelleux (également avec chargement USB).

Un autre avantage est que la nouvelle brosse est livrée avec une tête de brosse tout-en-un idéale pour la plaque, les taches et le soin des gencives. Auparavant, Philips avait encouragé l’utilisation de différentes têtes de brosse pour différentes formes de soins bucco-dentaires. Cela signifie évidemment acheter plus de têtes de brosse ainsi que la possibilité de les changer, ce qui ne nous intéressait pas trop.

Prix

Il n’y a pas de prix ni de date de sortie pour le 9900 Prestige, mais ce sera certainement au nord de 300 £, car le DiamondClean 9000 est au prix de 340 £ sur le site Philips, bien que vous puissiez actuellement l’acheter pour 249,97 £ sur Amazon.

Nous devrons attendre d’avoir la chance de l’examiner pour voir si l’application tient ses promesses. En attendant, pour plus d’informations sur les brosses à dents électriques haut de gamme, lisez nos critiques de l’Oral B iO, du Philips Sonicare DiamondClean 9000 ou découvrez toutes les meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.