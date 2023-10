Le « mini pompidou » du camping-car ouvre ses portes à Paris A quelques pas du Centre Pompidou, Jorge Penadés a dévoilé une rénovation inventive du Camper’s vaisseau amiral stocker dans Paris — la collaboration la plus ambitieuse du créateur espagnol avec la marque de chaussures à ce jour. S’inspirant du langage de conception de Renzo Piano et Richard Rogers Centre Pompidou, Jorge rend hommage au bâtiment emblématique avec sa propre vision, en développant un système d’étagères remarquable qui épouse l’intégralité des murs du magasin dans un geste continu qui résume de façon spectaculaire l’intérieur du magasin. Tout comme le Centre Pompidou expose les éléments techniques du bâtiment, le système d’étagères de Jorge est construit à partir de plateaux en câbles métalliques, réutilisant un élément technique habituellement caché pour la présentation des produits. La rénovation de Jorge utilise des joints et des formes inattendus pour exploiter les remarquables fenêtres de cinq mètres de long.

Jorge Penadés s’inspire de l’architecture emblématique de la ville

Alors que le système d’étagères de Jorge Penadés fait référence de manière ludique à l’histoire du design local de Paris, CampeurLes racines méditerranéennes de sont présentes avec une finition murale en plâtre brut ainsi que des carreaux d’argile faits à la main qui recouvrent la caisse, les coins salons accueillants et la table de présentation des produits à l’entrée. Connu pour son approche imaginative de la conception des espaces de vente au détail, le designer utilise largement ce site très visible pour entamer une conversation visuellement et conceptuellement ambitieuse avec les passants parisiens — arrivant à un moment où le Pompidou est fermé pour les quatre prochaines années pour rénovation (voir la couverture de designboom ici). Grâce à la palette rouge accrocheuse et au caractère immersif de l’exposition, Jorge a créé son propre mini-Pompidou à quelques secondes de là, favorisant un moment d’échange entre l’histoire du design, les acheteurs et le grand public.



le designer Jorge Penadés a dévoilé son projet le plus ambitieux avec Camper

‘Ce qui me frappe le plus à propos du Pompidou, c’est l’esprit rebelle qu’il incarne, et tout ce que Piano et Rogers ont vécu lors de la sélection et de la construction pour y arriver,‘ explique le designer Jorge Penadés. ‘Et en réfléchissant à ma propre trajectoire, lorsque j’ai reçu la commande de mon premier magasin Camper en 2018, j’étais fraîchement sorti de l’école sans aucune expérience dans le commerce de détail. Je serai éternellement reconnaissant à Miguel Fluxá, PDG de Camper, qui a alors pris un réel risque avec moi. Notre relation se construit depuis des années, aboutissant à ce projet majeur.’



la rénovation unique du magasin phare est située à proximité du Centre Pompidou à Paris



un système d’étagères épouse l’intégralité des murs du magasin à l’aide de chemins de câbles métalliques



le design s’inspire du langage architectural emblématique du Centre Pompidou



à l’image des éléments techniques exposés du Centre Pompidou, le système d’étagères utilise ces éléments pour la présentation des produits



le design reflète les racines méditerranéennes du campeur avec des murs en plâtre brut et des carreaux d’argile faits à la main



l’inspiration locale favorise un lien avec le patrimoine de la ville



la palette rouge et les vitrines immersives du magasin le transforment en « mini-Pompidou »



le design vise à impliquer les passants et à créer un dialogue conceptuel avec la ville de Paris

Penadés rend hommage à l’esprit rebelle incarné par le bâtiment emblématique et ses architectes



la première commande du magasin Camper du designer espagnol a eu lieu à Malaga, 2018

informations sur le projet :

Titre du projet: Mini-Pompidou

designer: Jorge Penadés | @jorgepenades

client: Campeur | @campeur

emplacement: 4, rue Aubry Le Boucher, Paris

la photographie: © Asier Rua | @asierrua