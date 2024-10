Le produit de messagerie de Notion est sur le point d’être lancé

Notion semble être sur le point de lancer son produit de messagerie appelé Notion Mail selon plusieurs sources.

Plus tôt cette année, Notion a acquis Skiff, un service de messagerie et une application axés sur la confidentialité. À l’époque, Skiff avait déclaré qu’il offrirait aux utilisateurs une fenêtre d’expiration de 12 mois afin qu’ils aient suffisamment de temps pour migrer vers un autre service de messagerie.

Pendant des mois, les utilisateurs de Reddit ont partagé des indices sur le travail de Notion sur son produit de messagerie. Certaines personnes ont trouvé l’URL de l’environnement de développementtandis que d’autres auraient trouvé la page de connexion au produit de messagerie.

Au moment de la rédaction de cet article, lorsque TechCrunch est entré mail.notion.so dans un navigateur Web, « Notion Mail » est apparu brièvement comme titre de page avec un logo de courrier… mais nous avons ensuite été redirigés vers la page de connexion principale de Notion.

Crédits images :Capture d’écran par TechCrunch

Sur mobile, le mail.notion.so L’URL redirige vers notion.so/product/email … mais la page affiche un message d’erreur disant « Désolé, cette page est introuvable. »

Nous avons contacté Notion pour un commentaire, mais la société n’a pas répondu au moment de la rédaction.

L’entreprise semble ajouter davantage de produits à sa suite de productivité pour s’étendre au-delà de sa principale plate-forme de base de connaissances. Plus tôt cette année, Notion a lancé une application de calendrier autonome basée sur son acquisition de Cron.

Un service de messagerie sécurisé en plus serait une autre offre permettant à Notion d’attirer plus d’utilisateurs et de mieux rivaliser avec les suites de productivité de plus grandes entreprises technologiques, telles que Google Workspace et Microsoft 365. Il est intéressant de noter que Notion a un événement aujourd’hui où l’entreprise est censée annoncer de nouveaux produits.