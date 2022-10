Le produit de la Colombie-Britannique Paul McCallum fait son entrée au Temple de la renommée du football canadien – Kelowna Capital News

Dans cette édition de ‘MOJ on Sports’, Bob Marjanovich discute avec le botteur de but sur le terrain, Paul McCallum.

Surnommé “Clutch”, McCallum est le leader de tous les temps des Lions avec un pourcentage de buts sur le terrain de 85,9 et est le deuxième derrière Lui Passaglia pour le total des points (1 506), les buts sur le terrain réussis (348), les verges de dégagement (37 912) et les verges de coup d’envoi (28 700). ). Il a mérité des sélections d’étoiles de la LCF en 2010 et 2011.

McCallum a également été nommé Canadien le plus utile de la 94e Coupe Grey.

Au cours de la saison de championnat de 2011, McCallum a établi un nouveau record de la LCF avec 30 paniers consécutifs, battant l’ancienne marque de 28 de Dave Ridgway, et a réussi trois paniers lors de la victoire 34-23 de la Coupe Grey contre Winnipeg au BC Place.

Avant sa carrière de footballeur professionnel, McCallum est allé à l’école secondaire Queen Elizabeth dans les années 1980 et a joué pour l’équipe junior des Surrey Rams.

