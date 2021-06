Le producteur Vikram Malhotra révèle que le premier album OTT d’Akshay Kumar, « The End », sortira bientôt sur les parquets

L’acteur Akshay Kumar avait annoncé ses débuts numériques « The End » plus tôt en 2019. La série Web devait sortir en 2021 mais a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. La série est un mélange d’action, de sensations fortes et de drame et est censée sortir sur Amazon Prime Video.

Vikram Malhotra, fondateur et PDG d’Abundantia Entertainment, a maintenant partagé que la série devrait sortir d’ici la fin de cette année ou au début de 2022. Lors d’un événement spécial du film ‘Sherni’, qui est soutenu par Abundantia de Vikram Malhotra Entertainment, le producteur a déclaré que son équipe travaillait actuellement sur plusieurs séries avec Amazon, dont « The End » d’Akshay Kumar.

Lors du lancement de ‘The End’, Akshay avait déclaré que c’était son fils qui l’avait poussé vers la plateforme OTT. « Honnêtement, j’ai été inspiré par mon fils. Il m’a dit que je devais entrer dans l’espace numérique. C’est incroyable d’apprendre des jeunes », a déclaré l’acteur.

Akshay a révélé que la série sera divertissante et très amusante et qu’elle lui fera faire beaucoup d’action. «J’ai toujours cru en l’innovation dans mon travail et tout au long de ma carrière, j’ai essayé de raconter des histoires uniques, de travailler avec des talents révolutionnaires et de faire partie d’une narration perturbatrice et de haute qualité. Je travaille en étroite collaboration avec Vikram et son équipe pour créer cette histoire fascinante et très intrigante. J’ai hâte de commencer à rouler pour cette série d’action-aventure qui sera un Amazon Original pour un public mondial. Le monde numérique m’a enthousiasmé et je suis ravi de faire mes débuts en streaming avec cette émission. Sur ce support, je veux créer quelque chose d’extraordinaire et me connecter avec les jeunes », a-t-il déclaré.