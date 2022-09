Le producteur tamoul Ravindar Chandrasekaran se marie avec l’acteur Mahalakshmi et partage des photos

Jeudi, le producteur de films tamouls Ravindar Chandrasekaran a surpris les fans en partageant ses photos de mariage avec l’actrice populaire Mahalakshmi. Ils ont l’air adorables sur leurs photos de mariage et peuvent être vus portant des tenues traditionnelles.

Mahalakshmi et Ravindar se sont mariés lors d’une cérémonie privée. On peut voir l’actrice portant un magnifique sari de mariée de couleur rouge, associé à un chemisier vert. Alors que le producteur a enfilé une chemise et un pantalon blancs.

Regarde:









Partageant ses photos de mariage, Mahalakshmi a écrit: “J’ai de la chance de t’avoir dans ma vie.. Tu remplis ma vie de ton amour chaleureux.. Je t’aime Ammu.” Le producteur du film a sous-titré ses photos de mariage : « Si nous obtenons une fille comme Mahalakshmi, ils diront que la vie est belle… Mais est-ce que Mahalakshmi a eu la vie… Bientôt en direct dans FAT MAN FACTS. Histoire de Kutty avec ma femme.

Pradeep R Chinna, qui est le producteur créatif, a partagé une vidéo du mariage et a écrit : “Enfin, vous êtes marié Mr Boss baby. Je vous souhaite le meilleur et une vie heureuse @ravindarchandrasekaran @mahalakshmi_actress_official #libraravi #libraravindran #mahalakshmishankar.

Les fans ont également réagi à la nouvelle, l’un d’eux a écrit : « Super clic, trop content pour toi ravi. Je vous souhaite une vie conjugale heureuse. Le second a mentionné, “Félicitations et meilleurs voeux à vous deux.” La troisième personne a commenté: “Je vous souhaite le meilleur à tous les deux..Ravi Sir.” Le quatrième a dit : «

Félicitations monsieur. Iname Bigg Boss critique venam. Vlogs familiaux podunga podhum.

Pour les non-initiés, Ravindar Chandrasekaran est un producteur, réalisateur et acteur qui a travaillé dans le cinéma tamoul. Ses deux films très populaires sont Markandeyanum Magalir Kallurium et Murungaikai Chips. Son récent film Markandeyanum Magalir Kallurium est sorti cette année.

Pendant ce temps, l’actrice de télévision Mahalakshmi est également vidéo-jockey. Elle travaille dans l’industrie cinématographique tamoule. Elle est apparue dans des feuilletons comme Yamirukka Bayamen, Arasi, Chellamay, Vani Rani, Pillai Nila, Vilas et Anbe Vaa.