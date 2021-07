Le producteur Ritesh Sidhwani a CE à dire à propos de Pankaj Triptahi, la série vedette d’Ali Fazal

Si la première saison de Mirzapur a surpris tout le monde en devenant l’une des meilleures séries Web à avoir jamais fait son chemin sur une plate-forme OTT indienne, la deuxième saison n’a fait que réaffirmer ce fait tout en développant le culte de l’émission Amazon Prime Video.

Après deux blocages résultant de l’épidémie de COVID-19, qui ne semble pas permettre la troisième saison, les fans craignent que ce ne soit une autre longue attente.

Ritesh Sidhwani qui est le producteur de ‘Mirzapar’ a récemment parlé des écrans de télévision chauds de la troisième saison. Il a dit : « Mirzapur… nous travaillons sur le scénario. Nous étions en fait censés commencer à tourner cette année, mais maintenant à cause du verrouillage et des pluies (les moussons, suite au verrouillage, ont apparemment rendu difficile le décollage de la troisième saison, malgré le gouvernement assouplissant quelque peu les restrictions de tournage pour l’industrie) , cela se produit certainement, mais cela se produira l’année prochaine.

Le grand patron d’Excel Entertainment a également parlé de la sortie de » KGF Chapter 2 « , où il a révélé: » KGF 2 sortirait dès que possible car les créateurs sont très clairs sur le fait qu’ils doivent attendre l’ouverture des cinémas. De plus, il s’agit plutôt d’une sortie pan-indienne, avec le marché du Sud (pris en considération). Nous ne le distribuons que de ce côté (sur les marchés du nord de l’Inde), donc ce n’est pas notre décision principalement, c’est au producteur, Vijay (Vijay Kiragandur), et Yash et au réalisateur, Prashanth (Prashanth Neel). Donc, ils vont en décider. »

La première saison de Mirzapur a été créée le 16 novembre 2018. Le public a finalement bien réagi à la série, tandis que les critiques avaient des sentiments variés à son sujet. Les performances des membres de la distribution, en particulier celles de Pankaj Tripathi, ont reçu de nombreux éloges. Elle est devenue la série en ligne la plus populaire d’Inde.

La deuxième saison de Mirzapur a été créée le 23 octobre 2020.