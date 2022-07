Le producteur pop David Foster et le chanteur Daniel Lavoie sont intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Le producteur de musique David Foster est intronisé au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs canadiens.

L’artiste prolifique, qui s’est bâti un nom en tant que musicien et auteur-compositeur aux côtés de certaines des plus grandes stars de la musique pop, sera porté un toast lors d’un événement au Massey Hall de Toronto le 24 septembre.

Foster, qui est né à Victoria, est connu pour ses ballades puissantes qui ont défini une ère de la diva de la musique.

L’homme de 72 ans était un écrivain sur Whitney Houston’s Je n’ai riende Céline Dion T’aimer plus et celui de Madone Tu verrastandis qu’il aidait Peter Cetera, membre de la rock bank Chicago, à forger sa carrière solo avec La gloire de l’amour et a joué un rôle clé dans la bande originale du film Brat Pack de 1985 Feu de Saint-Elme.

La chanteuse R&B canadienne Deborah Cox et le membre de Chicago Neil Donell se produiront lors de la cérémonie en hommage au travail de Foster.

Daniel Lavoie est également intronisé, il a grandi à Dunrea, au Manitoba, avant de travailler avec Dion, Luce Dufault, Roch Voisine et Lara Fabian.

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie, au centre, partage un rire avec ses collègues artistes québécois Céline Dion, à gauche, et Yvon Deschamps lors du gala du 50e anniversaire de l’Union des artistes du Québec, à la Place des Arts de Montréal le 20 décembre 1987. Lavoie sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en septembre. (Denis Cyr/La Presse canadienne)

L’auteur-compositeur-interprète français, 73 ans, a une carrière de 24 albums et son enregistrement en tête des charts de 1990 Courrier long a remporté un Félix pour l’album pop-rock de l’année.

Le rassemblement du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens de cette année sera animé par la chanteuse québécoise Marie-Mai et célébrera un certain nombre d’éminents artistes locaux, y compris les intronisés précédemment annoncés Alanis Morissette, Bryan Adams et Jim Vallance.