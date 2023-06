Le producteur Madhu Mantena s’est marié avec le gourou du yoga Ira Trivedi, ce dernier partage ses premières photos : « Je suis complet maintenant »

Le célèbre producteur de Bollywood Madhu Mantena s’est marié avec l’expert en yoga et écrivain Ira Trivedi le dimanche 11 juin. Le couple portait des tenues traditionnelles pour leur grand jour. Madhu portait une kurta de couleur beige avec un pyjama assorti, tandis qu’Ira avait l’air fascinant dans un sari kanjeevaram rose.

Ira a partagé l’ensemble de photos du carrousel sur son Instagram avec la légende « Je suis complet maintenant », avec I et M en majuscules symbolisant les noms d’Ira et de Madhu. Sur les photos, devenues virales sur les réseaux sociaux, le couple s’échangeait des guirlandes roses et blanches.

Pour les non-initiés, Madhu était auparavant marié au créateur de mode Masaba Gupta, avec qui il s’est marié en 2015 et a divorcé quatre ans plus tard. En janvier de cette année, Masaba s’est marié avec l’acteur Satyadeep Misra de Bombay Velvet, qui était auparavant marié à Aditi Rao Hydari.

Le couple a organisé sa cérémonie de mehendi samedi soir, à laquelle ont assisté de nombreuses célébrités, dont Aamir Khan, Hrithik Roshan, Rajkummar Rao avec sa femme Patralekhaa, l’acteur-producteur Nikhil Dwivedi avec sa femme Gaurie Pandit, et le scénariste, parolier et cinéaste Abbas Tyrewala avec sa femme-réalisatrice-actrice Paakhi Tyrewala entre autres.





Qui est Madhu Mantena ?

Madhu Mantena a financé le thriller Ghajini d’Aamir Khan en 2008, qui a été le premier film à gagner Rs 100 crore net en Inde. Avec Anurag Kashyap, Vikas Bahl et Vikramaditya Motwane, il a cofondé Phantom Films, qui a produit plusieurs films acclamés par la critique et le commerce tels que Queen, NH10, Masaan et Lootera, entre autres.

Il a récemment fait la une des journaux en raison de son association avec l’ambitieux projet Ramayana de Nitesh Tiwari. Le film, dont la sortie est prévue lors de l’occasion festive de Duseehra en 2025, mettrait en vedette Ranbir Kapoor dans le rôle de Lord Rama, Alia Bhatt dans Sita et Yash dans Ravana. Selon les rapports, les fabricants feront l’annonce officielle de Diwali cette année.

Qui est Ira Trivedi ?



Ira Trivedi est un célèbre auteur, chroniqueur et professeur de yoga. Elle a écrit plusieurs livres tels que Que feriez-vous pour sauver le monde, India in Love: Marriage and Sexuality in the 21st Century, The 10 Minute Yoga Solution, The Great Indian Love Story et The Desi Guide to Dating, entre autres.

LIRE | Aamir Khan, Hrithik Roshan, Rajkummar Rao et d’autres assistent à la cérémonie mehendi de Madhu Mantena, Ira Trivedi