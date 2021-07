Le producteur hollywoodien Dillon Jordan « a dirigé un réseau de prostitution international de grande envergure avec l’aide de madame au Royaume-Uni »

Le producteur hollywoodien Dillon Jordan a été accusé d’avoir dirigé un réseau international de prostitution avec l’aide d’une dame au Royaume-Uni.

Jordan, qui a produit des films comme Skin, The Kid et The Kindergarten Teacher, a été inculpé jeudi dans le district sud de New York.

Dillon Jordan est accusé d’avoir dirigé un réseau international de prostitution Crédit : Getty

Les procureurs ont déclaré que le producteur avait utilisé deux sociétés écran pour exécuter l’escroquerie Crédit : AFP

L’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré que Jordan « exploitait une entreprise de prostitution étendue et de grande envergure, utilisant une prétendue société de planification d’événements et une société de production de films pour dissimuler les revenus qu’il avait tirés de l’exploitation des femmes.

« Maintenant, la fête est finie et le film est terminé », a-t-elle ajouté.

Les procureurs fédéraux allèguent que Jordan a exploité le réseau sexuel avec l’aide d’une « madame basée au Royaume-Uni », qui n’a pas été identifiée dans les dossiers judiciaires.

Jordan et sa madame auraient partagé et référé des clients.

L’acte d’accusation accusait le producteur de maintenir « une liste de femmes qui résidaient aux États-Unis et qui, en échange d’un paiement, ont accompli des actes sexuels » avec ses clients.

Le producteur aurait acheminé l’argent du programme de prostitution par l’intermédiaire de deux sociétés écrans – une société d’organisation d’événements et une société de production de films, selon l’acte d’accusation.

Jordan est accusé d’avoir dirigé l’opération avec sa madame d’environ 2010 à mai 2017, l’acte d’accusation.

Il est accusé d’avoir communiqué avec des clients par courrier électronique, d’avoir envoyé des photos de femmes et d’avoir discuté des prix de différents services.

Il a apparemment ouvert plusieurs comptes bancaires pour accepter des paiements pour des services de prostitution et gérer des dépenses professionnelles.

L’acte d’accusation accuse Jordan de dissimuler parfois la nature des paiements faits aux femmes en « les décrivant comme des frais de mannequinat, des frais de comparution, des frais de consultation, des frais de massothérapie et des frais de fête à domicile, entre autres ».

Jordan a fondé sa société, PaperChase Films, en 2013.

Le producteur n’a pas encore fait de déclaration publique concernant les accusations.