Le producteur “FNF” HitKidd appelle GloRilla pour des problèmes de contrat

Après le succès de leur single commun “FNF”, HitKid et GloRilla sont impliqués dans une lutte de pouvoir sur la propriété de l’hymne d’été.

GloRilla a sans aucun doute livré l’une des plus grandes chansons de l’été avec “FNF”. La star de Memphis a laissé tomber la chanson et elle a rapidement explosé et était accompagnée d’un visuel brut mettant en vedette elle et ses amis qui avaient déjà attiré l’attention pour leurs chiffres sur les réseaux sociaux.

La vidéo a accumulé 44 millions de vues, ce qui a ouvert la voie à GloRilla signe sur le label CMG de Yo Gotti et planter son drapeau qu’elle est là pour rester. Même avec le succès de “FNF”, il semble que le disque provoque maintenant un drame pour elle et Hit Kidd.

HitKidd révèle qu’un différend contractuel concernant le label “FNF” tente de le traîner en justice, GloRilla répond en affirmant qu’elle n’a pas gagné un centime du dossier

Hier soir, HitKidd s’est rendu sur Twitter pour faire le point sur sa relation avec GloRilla après l’accord CMG et ce n’était pas ce à quoi les fans s’attendaient. HitKidd a révélé qu’il était menacé de poursuites judiciaires pour leur album à succès collaboratif qu’il possède via Blac Noize!/Campsouth Records. La raison de l’action en justice est une tentative de le forcer à sortir de la propriété et de mettre le disque sur le prochain EP de GloRilla avec CMG.

HitKidd affirme qu’il voulait publier l’histoire avant que quelqu’un ne la diffuse et ne le fasse passer pour le méchant, ce qui est juste, mais il y a toujours deux versions de chaque histoire. GloRilla a répondu aux affirmations et dit qu’elle n’a pas vu un seul centime de la chanson autre que de l’interpréter en direct, mais elle ne s’en inquiète pas.

D’après toutes les informations publiées, il semble que CMG ne possède pas “FNF” mais distribue le disque et l’argent est partagé à 50/50 entre HitKidd et GloRilla. Si les informations affichées sont correctes, GloRilla n’a pas vu un dollar parce qu’elle a signé directement avec CMG et a reçu une avance et son argent de la chanson servirait à rembourser ladite avance à CMG. Le problème de HitKidd vient de CMG qui tente de le poursuivre en justice, ce qui signifie qu’il ne recevra pas sa part de 50% tant que les problèmes juridiques ne seront pas réglés. Encore une fois, si les informations sont correctes, le poursuivre ne fait que retarder ses fonds dans le but de lui forcer la main. Tout cela pourrait être résolu facilement, mais avec la quantité de mauvais sang impliqué à ce stade, laissez simplement les avocats s’en occuper.