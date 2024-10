Le producteur exécutif de XDefiant réfute les rumeurs de fermeture en raison des problèmes d’Ubisoft

Le producteur exécutif du jeu de tir en direct d’Ubisoft a démenti les informations selon lesquelles le jeu allait s’arrêter.

Les rumeurs ont commencé avec les affirmations d’un fuite sur Xaffirmant que XDefiant est « déjà mort » et que le support prend fin si son nombre de joueurs ne s’améliore pas de manière significative après sa quatrième saison.

Cependant, Mark Rubin d’Ubisoft a contesté cela dans son propre post Xsoulignant qu ‘ »il n’y a AUCUN projet de fermeture après la saison 4″.

Rubin affirme avoir passé la semaine dernière à des réunions sur les plans potentiels pour la deuxième année du jeu, ajoutant que l’équipe se concentre actuellement sur l’amélioration de l’expérience et l’ajout de plus de contenu pour les troisième et quatrième saisons.

« Nous avons fait très peu de marketing, donc oui, notre nombre de joueurs est en baisse, mais c’est juste pour donner à l’équipe le temps de mettre le jeu dans un meilleur état avant de dépenser plus en marketing pour amener de nouveaux joueurs au jeu et ramener joueurs qui sont partis », a-t-il ajouté.

La rumeur et la réponse surviennent à un moment difficile pour Ubisoft, la société étant sous surveillance quant aux performances de divers produits après que les ventes plus faibles que prévu de Star Wars Outlaws aient fait chuter le cours de l’action de l’éditeur à son plus bas niveau depuis dix ans.

Ubisoft a depuis révisé ses objectifs pour l’exercice en cours, entamé une enquête sur la manière d’améliorer ses opérations et reporté le prochain blockbuster Assasin’s Creed Shadows à février 2025.

Il a même été rapporté que l’éditeur pourrait devenir privé, avec des discussions sur un rachat de Tencent et Guillemot Brothers.

Malgré les déceptions autour de ses récentes sorties AAA, Ubisoft a positionné XDefiant comme étant un succès jusqu’à présent. Lancé le 21 mai, le jeu gratuit a attiré 11 millions de joueurs en un mois.

Le jeu a également été souligné comme un succès clé dans ses résultats financiers les plus récents.

A l’époque, le PDG Yves Guillemot avait déclaré : «[XDefiant] » connaît un début encourageant alors que nous continuons à accroître l’audience à un rythme constant et planifions une feuille de route trimestrielle de contenu qui nous permettra d’établir solidement le jeu au fil du temps. «

Les prochains résultats financiers d’Ubisoft, couvrant le premier semestre de son exercice, seront publiés le 30 octobre.