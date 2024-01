Le producteur exécutif de The Talk, Rob Crabbe, explique comment il change l’émission CBS – Date limite

Bonnie Osborne/CBS

Cela ressemblait peut-être à une grande transition pour Rob Crabbe : sauter de l’endroit où il courait tard dans la nuit Le spectacle tardif avec James Corden pendant huit ans pour produire sa première émission de jour, Le discours – mais le showrunner vétéran était en fait plus inquiet de l’aspect live de son nouveau concert à CBS.

“Quand nous faisions Corden, nous pensions que la série pourrait fonctionner à tout moment de la journée, nous la faisions donc pour tout type de public et nous voulions que les gens puissent en profiter au déjeuner sur leur ordinateur ou la regarder en ligne. la télévision le soir », explique Crabbe, qui a commencé son nouveau travail à l’automne 2023. « Mais tard dans la nuit, vous tournez une émission à 17 heures et vous la diffusez environ trois heures et demie plus tard. Avec la journée, on vous tire au canon à 11 heures du matin et vos pieds ne touchent le sol qu’à midi.»

Mais en peu de temps qu’il a pris le contrôle de la série, Crabbe a eu un impact – en commençant par la décision simple mais indispensable de rapprocher les chaises sur le plateau, en prolongeant le premier acte de la série et en instaurant des segments d’interview plus intimes mettant en vedette seuls deux ou trois hôtes discutent avec les célébrités.

Il a également demandé plus de pièces de tournage, comme demander à Amanda Kloots de faire du parachutisme à l’intérieur avec JoJo Siwa, envoyer Natalie Morales faire de l’équitation et permettre à Sheryl Underwood de juger pour la journée. Banc chaud. Ensuite : Le discours fera des pièces à distance depuis Las Vegas en guise de présentation de la télédiffusion du Super Bowl par CBS le 11 février.

«Nous pourrions amener Natalie Morales à sauter de la stratosphère», plaisante Crabbe (nous l’espérons).

Pour l’instant, le public aime ce qu’il voit dans la saison 14 : pour la semaine se terminant le 12 janvier, Le discours a attiré 1,408 million de téléspectateurs, soit la meilleure diffusion du programme cette saison. Il s’agit de la plus grande audience hebdomadaire de l’émission depuis la semaine terminée le 12 mai.

Le discours a également enregistré des gains d’audience mensuels depuis son retour en octobre et a été le talk-show de jour n°3 au quatrième trimestre 2023, derrière T d’ABC.il voit et Vivez avec Kelly et Mark.

« Parfois, vous avez besoin d’un point de vue différent, d’un regard différent, d’une expérience différente. C’est ce que Rob nous apporte », déclare Sheryl Underwood, la plus ancienne membre de Le discours panel (elle a rejoint la saison 2). « Il ne vous fait pas sentir mal à propos de certaines choses. Il vous donnera des directives douces. Et je n’ai jamais côtoyé un homme qui fait ça. Aucune ombre sur quiconque a déjà vécu cela. Je dis juste que c’est rafraîchissant, surtout après 14 saisons.

Ici, Crabbe parle de sa réaction lorsqu’on lui a proposé le poste pour la première fois, des changements qu’il a apportés dans l’émission de jour et de ce qui lui manque tard dans la nuit.

DATE LIMITE Lorsque CBS vous a contacté à propos de ce poste, quelle a été votre réaction ?

ROB CRABBE Ils m’ont en quelque sorte surpris. Assez immédiatement, c’était comme, c’est une opportunité plutôt sympa. Je n’avais jamais eu l’occasion de le faire de jour auparavant. J’ai toujours travaillé avec un seul hôte. L’idée de travailler avec cinq animateurs était donc intéressante. Je n’avais pas non plus fait de live depuis un moment. J’ai fait quelques live à New York, mais ça faisait longtemps et je pensais que ça allait être une nouvelle expérience. Au contraire, j’ai en quelque sorte fait un zoom arrière sur moi-même à partir d’une image satellite. C’était comme, oh, voyons ce qui arrive à ce type quand ils le jettent en plein jour avec cinq animateurs dans une émission en direct.

DATE LIMITE La grève vous a-t-elle permis de gagner du temps pour planifier Le discours?

CRABBE Nous avons mis fin à Corden le 27 avril. C’était une date que nous avions choisie bien avant que quiconque ne parle de grève. C’était le jeudi précédant le début de la grève de lundi. J’ai donc eu environ un an et demi pendant lequel je savais que j’allais cesser de travailler le 1er mai 2023. J’avais déjà prévu de ne rien faire pendant un petit moment. Je pensais avoir un peu de temps libre cet été-là, alors je n’ai pas apprécié la grève. Je ne voulais pas faire grève. Je suis heureux que nous l’ayons fait et je suis heureux des résultats, mais je pense que cela a été difficile pour l’industrie et tous ceux qui y travaillent. Il était donc temps que j’anticipe mon départ, mais pour des raisons différentes. [After he got the job at The Talk] je ne pouvais pas faire grand-chose. J’ai pu me familiariser avec le spectacle, mais je n’ai pas pu y accéder. Je ne pouvais pas voir la scène. Je ne pouvais rien faire de particulièrement fonctionnel. Je pense donc qu’il s’agissait davantage d’avoir une idée de la série, de regarder des épisodes, de voir les forces et les faiblesses et des choses comme ça.

DATE LIMITE Avez-vous regardé beaucoup d’anciens épisodes ?

CRABBE J’en ai regardé peut-être une douzaine, mais je ne voulais pas non plus être encyclopédique à propos de la série parce que je pensais qu’il serait plus facile de changer les choses si je n’étais marié à rien.

DATE LIMITE Nous avons évidemment vu Le spectacle Drew Barrymore faire face à un monde de souffrance en revenant trop tôt. Avez-vous eu des difficultés avec le timing après les débuts de la série cette saison ?

CRABBE Certainement. Je veux dire, j’avais définitivement un équipage dont je devais m’inquiéter. Je voulais absolument que les gens puissent travailler. C’était une dynamique tellement différente cette fois-ci parce que lorsque cela s’est produit en 2008 avec des spectacles de fin de soirée, tout le monde est revenu à un moment donné et a dit : « nous devons ramener nos équipes au travail ». Tout s’est produit en même temps. Ce n’était pas la dynamique ici, et il était donc évident que personne ne devait revenir plus tôt. Cela vous pèse parce que vous savez qu’il y a 150 autres personnes qui travaillent sur une émission, en particulier une émission de jour où vous ne dépendez pas autant d’une équipe de scénaristes et où il y a beaucoup moins d’écrivains. De plus, nos hôtes sont sous un contrat différent de celui de SAG-AFTRA. Ils sont inscrits au Code des réseaux, donc ils n’ont pas été affectés par la grève, à part ne vouloir franchir aucune ligne. Donc je pense que cela m’a certainement pesé, mais je pense que nous avons pris la meilleure décision possible avec les informations dont nous disposions et revenir juste après la fin de la grève s’est certainement senti beaucoup mieux.

DATE LIMITE Avez-vous apporté un changement immédiat à la série ?

CRABBE L’une des choses que je voulais faire immédiatement était de modifier un peu la configuration. Je voulais rapprocher un peu les hôtes. Il y a un côté physique agréable quand ils peuvent se tapoter, se pencher l’un contre l’autre, se frapper avec des oreillers, des trucs comme ça. Je voulais aussi augmenter le rythme du spectacle. Je pensais que ce serait mieux s’ils pouvaient aborder beaucoup plus de sujets en haut de l’émission. J’ai vraiment prolongé le premier acte du spectacle pour qu’ils aient le temps pour ça. On peut le laisser respirer. Nous sommes devenus un peu moins dépendants de durées particulières pour ces segments. Et en assouplissant les sujets, ils peuvent passer un meilleur moment avec cela, et ne pas vraiment le scripter permet au public de les vivre en direct. Il y a une liberté qu’ils ont maintenant et que le public ressent. Nous avons pu nous en inspirer et ils s’amusent beaucoup plus, je pense. Et en ce qui concerne les sujets, je veux juste que ce soit une pure émission de divertissement. C’est ce que j’ai toujours fait. Nous sommes dans la division divertissement.

DATE LIMITE Et l’élection présidentielle ? À mesure que cela se rapproche, vont-ils commencer à en parler ?

CRABBE Je pense que d’autres personnes font ça très bien. Il y a des choses sérieuses dont nous parlerons encore, malheureusement. Nous devrons toujours régler ces problèmes. Mais d’un point de vue politique, je pense que notre public voit cette émission comme une pause dans sa journée. Je pense que c’est une heure que vous pouvez passer avec ces cinq hôtes sans vous soucier des élections.

DATE LIMITE Lorsque vous avez dit aux animateurs que vous n’alliez pas leur écrire autant de scripts, comment ont-ils réagi ?

CRABBE Eh bien, cela a pris une minute. Sheryl fait le show depuis des années. Les autres sont un peu plus récents. Et donc, quand vous changez quelque chose, je pense qu’il faut une minute aux gens pour s’en rendre compte. Certains d’entre eux l’ont immédiatement adopté. Certaines personnes ont eu du mal à ne pas trouver de mots, mais pour la plupart, la période de transition a été très courte. Ils ont réalisé que c’était beaucoup plus amusant pour eux de simplement entrer et de ne pas être mariés à quoi que ce soit. Ce que j’avais vu dans certaines émissions, on pouvait voir la patience sur leurs visages lorsqu’ils attendaient leur tour pour parler. Je voulais que ce soit un peu plus gratuit pour tous. Je voulais qu’ils sachent qu’ils pouvaient simplement intervenir.

DATE LIMITE Pourquoi changer la façon dont ils mènent les entretiens ?

CRABBE Cela vient en partie de la même patience que vous avez vue. Lorsque le temps est limité pour ces entretiens, ils ont chacun le temps pour une question et ils tiennent leur carte et attendent chacune de leurs questions. Et maintenant, en utilisant seulement deux ou trois hôtes dans une interview, vous pouvez les rendre beaucoup plus intimes, ce qui, je pense, est mieux pour les hôtes et bien mieux pour les invités. Ils peuvent accéder à plus de choses. Vous pouvez poser des questions complémentaires, parcourir des terriers de lapin et suivre différents fils de discussion.

DATE LIMITE Vous avez eu Taraji P. Henson la semaine dernière, qui est récemment devenu un véritable acteur de l’actualité. Y a-t-il eu un changement dans le niveau de talent que vous avez recruté ?

CRABBE [Talent executive] Diana Miller est venue du Late Late Show. Son département est formidable. Nous nous efforçons d’avoir les meilleurs invités en studio. Nous avons essayé de changer l’expérience pour la rendre aussi confortable que possible pour tout le monde, et cela ne fait pas de mal que ce soit le plus grand nombre de globes oculaires que vous puissiez avoir à Los Angeles dans une émission de télévision. Avec Taraji, c’était magnifique. Elle était en larmes. Il y a ici une chaleur qu’elle a ressentie immédiatement, je pense. Le public est bruyant ici. On ne le penserait pas, mais ils sont tellement investis dans la série.

DATE LIMITE Que pensez-vous de l’état de la journée ?

CRABBE Je pense que c’est fort. Je suis nouveau dans ce domaine, donc j’apprends en quelque sorte au fur et à mesure. Mais il y a tellement de choses pendant la journée….