Le producteur d’Uzumaki révèle ce qui n’a pas fonctionné avec l’anime dans un message maintenant supprimé

Dans ce qui restera probablement dans l’histoire comme l’un des développements les plus tristes de l’anime, l’adaptation animée longtemps retardée par Adult Swim du film de Junji Ito. Uzumaki est passé d’un succès critique à une totale déception en deux épisodes en raison d’une baisse stupéfiante de la qualité de l’animation. Bien que io9 ait contacté Adult Swim pour savoir pourquoi la série a connu une baisse de qualité si perplexe alors que les réactions sont apparues hier, le producteur exécutif de l’anime a rompu son silence sur toute cette épreuve dans une publication sur les réseaux sociaux maintenant supprimée.

Dans un article de BlueSky (repéré pour la première fois par Comic Book Resources), qui a ensuite été capturée et diffusée en ligne, Uzumaki Le producteur Jason DeMarco a révélé qu’Adult Swim était, pour le moins, « foutu » avec l’anime Ito.

« C’est bon, nous savions que cela arriverait. Je ne peux pas parler de ce qui s’est passé, mais nous avons été foutus, et les options étaient A) ne pas terminer et ne rien diffuser et appeler cela une perte, B) simplement terminer et diffuser l’épisode 1 et le laisser incomplet ou C) tout exécuter quatre, les verrues et tout. Par respect pour le travail acharné, nous avons choisi C », a écrit DeMarco dans le premier d’une série d’articles. « Après avoir attendu si longtemps, il est logique que les gens soient en colère. Malheureusement, je ne peux pas leur dire à qui attribuer la faute… mais quelqu’un est définitivement en faute ici, et nous avons tous dû faire de notre mieux lorsque les choses ont implosé. Peut-être que d’autres auraient fait des choix différents. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. »

Jason Demarco a dit quelques choses concernant la baisse de qualité avec Uzumaki sur Bluesky : pic.twitter.com/l3Yq3Z1JoU – CN Nouvelles/Horaires (@CNschedules) 8 octobre 2024

Il a poursuivi : « Mais encore une fois, beaucoup de gens ont travaillé très dur sur cette série, et je ne pensais pas que les actions d’une ou deux personnes seulement devraient être la raison pour laquelle elle n’a jamais vu le jour. C’est peut-être un mauvais choix. Je ne sais vraiment pas. Mais ces gens ont le droit d’être agacés et déçus. Je suis content que tu l’apprécies.

Comme DeMarco l’a mentionné dans son message désormais supprimé, les gens sont à juste titre ennuyés et déçus par la baisse de la qualité de l’animation avec le Uzumaki animés. D’autant plus que la série devait initialement sortir en 2019, avant qu’une série de retards ne lui fasse gagner la réputation d’avoir une production maudite. Suite à la sortie de UzumakiDans le deuxième épisode de , certains fans ont compris que quelque chose n’allait pas du côté de la production de la série en soulignant le évolution des crédits producteurs entre les deux épisodes. De plus, les fans aux yeux d’aigle ont enregistré qu’une grande partie de UzumakiLe matériel promotionnel de était centré uniquement sur le premier épisode de la série, avec très peu de scènes présentant des scènes des trois autres épisodes de la série limitée.

Mis à part la déception des fans suite à Uzumaki étant la dernière d’une tentative infructueuse d’adapter ses œuvres en anime, cela pique également de savoir que la série a été retardée à plusieurs reprises, dont l’une était pour le studio de prendre spécifiquement plus de temps pour s’assurer que leur résultat était à la hauteur du talent artistique du manga d’Ito. . L’affaire devient encore plus perplexe si l’on considère les éloges qu’Ito et DeMarco ont adressés à la série avant sa sortie.

la différence de qualité des uzumaki côte à côte est tellement choquante pic.twitter.com/A7KQ6FAaGe – Vance (@vancethot) 6 octobre 2024

Au moment de la publication, Uzumaki il reste encore deux épisodes. Bien que les informations ci-dessus ne réconfortent probablement pas ceux qui espéraient que la série enfin briser la malédiction les fans associent l’anime Ito à ne pas être à la hauteur de leur battage médiatique, les fans peuvent être rassurés de savoir que les mèmes raconter ce phénomène a été hilarant.