Le producteur d’obligations Michael Gregg Wilson dit que tous les candidats à l’audition de 007 avec la scène de chambre “From Russia With Love”

Le producteur de films de la franchise James Bond, Michael Gregg Wilson, a révélé qu’une scène spécifique est utilisée pour tester tous les acteurs aspirant à jouer le rôle de l’espion britannique emblématique.

Wilson a expliqué que les futurs 007 auditionnent toujours avec la scène de chambre à coucher classique du film “From Russia With Love” de 1963 avec Sean Connery dans le rôle de Bond et Daniela Bianchi dans le rôle de son amour, Tatiana Romanova.

“Nous utilisons toujours la même scène… et c’est celle de ‘From Russia With Love’ où Bond revient dans sa chambre après l’assassinat, et il commence à enlever sa chemise, entre dans la pièce pour se baigner. Puis il entend quelque chose, prend son arme, entre et la fille est dans le lit”, a déclaré le producteur au public lors d’un événement “In Conversation”, selon Deadline.

Au cours de la célèbre scène, Bond rencontre pour la première fois le chiffreur soviétique lorsqu’il la découvre dans son lit ne portant rien d’autre qu’un tour de cou en velours noir.

Les deux se présentent et après avoir mis son arme de côté, Bond dit à Romanova : “Tu es l’une des plus belles filles que j’aie jamais vues.”

“Merci, mais je pense que ma bouche est trop grande”, répond-elle.

“Non, c’est la bonne taille. Pour moi, bien sûr,” dit-il en se penchant pour l’embrasser.

La scène se termine avec les deux consommant leur liaison, bien qu’ils soient involontairement filmés à travers un miroir sans tain.

“C’était le test que nous avons utilisé. Quiconque peut mettre cette scène en scène a raison pour Bond. C’est difficile à faire”, a déclaré Wilson.

Selon Deadline, il a noté qu’ils avaient toujours besoin d’une bonne actrice comme partenaire de scène pour l’acteur participant à l’audition.

L’événement “In Conversation”, qui s’est tenu au British Film Institute vendredi soir, a donné le coup d’envoi de “James Bond à 60 ans”, une célébration d’un week-end de trois jours marquant six décennies de films Bond.

Wilson a été rejoint sur scène par les scénaristes Neal Purvis et Robert Wade, la directrice de casting Debbie McWilliams, l’acteur Rory Kinnear, le concepteur de production Mark Tildesley et le producteur associé Gregg Wilson pour une interview de l’animatrice de la BBC Samira Ahmed.

La table ronde a été suivie d’une projection du thriller de James Bond de 1962 “Dr. No”, mettant en vedette Connery et Ursula Address.

Wilson et Barbara Broccoli dirigent Eon Productions, la société qui produit les films de franchise sur l’agent secret britannique fictif de Ian’s Fleming.

Après l’événement, Wilson a parlé à Deadline et a dissipé les rumeurs selon lesquelles le casting du prochain Bond était déjà en cours. “Peu importe ce que les autres vous disent,” dit-il.

Cependant, il a confirmé que le prochain 007 ne serait pas un acteur plus jeune.

“Nous avons essayé de regarder les jeunes dans le passé. Mais essayer de visualiser cela ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré au point de vente.

Wilson a poursuivi: “Rappelez-vous, Bond est déjà un vétéran. Il a de l’expérience. C’est une personne qui a traversé les guerres, pour ainsi dire.”

“Il a probablement été dans le SAS ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas un gamin sorti du lycée que tu peux amener et commencer. C’est pourquoi ça marche pour un trentenaire.”

Le 4 octobre, Wilson et Broccoli célébreront la Journée mondiale des obligations en animant “The Sound of 007 in Concert” au Royal Albert Hall de Londres.