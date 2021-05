Le producteur d’Indoo Ki Jawani, Ryan Stephen, décède des complications du COVID-19, les célébrités lui rendent hommage | Nouvelles des gens

New Delhi: Ryan Stephen, le producteur du film vedette de Kiara Advani « Indoo Ki Jawani », est décédé samedi des suites de complications liées à COVID-19. Il avait 50 ans.

Stephen, un ancien journaliste, qui a formé la bannière Electric Apples Entertainment avec le scénariste-parolier Niranjan Iyenger, est décédé à Goa, a indiqué une source proche du producteur.

« Il est décédé à cause de COVID-19 à Goa aujourd’hui matin. Il était tellement talentueux. C’est très regrettable que nous l’ayons perdu », a déclaré la source à PTI.

Outre « Indoo Ki Jawani », Stephen avait également produit le court-métrage « Devi », mettant en vedette Kajol, Neha Dhupia et Shruti Haasan.

Il laisse dans le deuil sa mère et ses sœurs.

Un certain nombre de célébrités de Bollywood, dont Kiara Advani, Varun Dhawan et Farhan Akhtar, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour pleurer la disparition de Stephen.

Kiara Advani a posté une photo de la productrice du film sur ses histoires Instagram et a écrit: « Notre cher Ryan est parti trop tôt. »

Dhawan a également partagé une photo de Stephen et a écrit : « Rip Ryan ».

Akhtar a posté sur Twitter : « Attristé et choqué d’apprendre le décès de #RyanStephen. Parti trop tôt… Condoléances à sa famille. RIP. »

Attristé et choqué d’apprendre le décès de #RyanStephen. Parti trop tôt .. condoléances à sa famille. SE DÉCHIRER – Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 29 mai 2021

L’acteur Dia Mirza s’est souvenu de Stephen comme d’une « âme la plus gentille » et « la plus belle ». « Je ne peux pas croire que tu sois parti… Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau », a-t-elle ajouté.

Navré. L’un des êtres humains les plus gentils que j’aie jamais connus https://t.co/QZbviknDi8 – Dia Mirza (@deespeak) 29 mai 2021

Le cinéaste Milap Zaveri a également rendu hommage à Stephen sur son compte Instagram.

Monisha Advani, Madhu Bhojwani, Emmay Entertainment de Nikkhil Advani, qui a également produit « Indoo Ki Jawani », a rendu hommage à Stephen, se souvenant de lui comme d’une personne gentille et compatissante.

« Aujourd’hui, le cœur lourd, nous disons au revoir à un être cher, #RyanStephen. Vous avez vécu la vie avec gentillesse et compassion, et on se souviendra toujours de vous. Garder les êtres chers dans nos pensées et nos prières. Repose en paix », a tweeté Emmay Divertissement lu.

L’acteur-modèle Rahul Dev a posté : « Un ami depuis plus de deux décennies, des soirées délicieuses autour d’un gâteau et d’un café faits maison… Le contact perdu… Un homme créatif et généreux. Je ne peux pas croire que Ryan n’est plus… Il manquera vous champion. Que la lumière soit avec vous. Parti trop tôt #RyanStephen ».