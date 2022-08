Le producteur d’Hera Pheri Abdul Gaffar Nadiadwala décède à 91 ans, Ajay Devgn pleure sa disparition

Le cinéaste vétéran Abdul Gaffar Nadiadwala est décédé tôt lundi matin des suites d’un arrêt cardiaque, a déclaré son fils et producteur Firoz Nadiadwala. Il avait 91 ans.

Abdul Gaffar Nadiadwala est décédé à 1h40 du matin à l’hôpital Breach Candy de Mumbai.

“Mon père Shri Abdul Gaffar Nadiadwala, âgé de 91 ans, est décédé aujourd’hui 22 août 2022 à 1 h 40 du matin en raison d’un arrêt cardiaque à l’hôpital Breach Candy de Mumbai”, a déclaré Firoz Nadiadwala dans un communiqué de presse.

Abdul Gaffar Nadiadwala était connu pour avoir soutenu plus de 50 films en hindi, dont le film Mahabharat de 1965 et des comédies à succès dans les années 2000 telles que Hera Pheri et Welcome.

Il avait lancé sa société de production cinématographique et de divertissement médiatique en 1953.

La star de Bollywood, Ajay Devgn, a exprimé ses condoléances à la disparition du producteur vétéran sur Twitter.

“Sincères condoléances pour le décès de Shri Gaffarbhai Nadiadwala. Mon père et lui étaient associés pendant l’âge d’or de notre cinéma. Om Shanti AG Nadiadwala saab. Mes condoléances à la famille Nadiadwala”, a déclaré Devgn dans un tweet.