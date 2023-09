Le producteur d’Expendables 4 ne croit pas qu’un spin-off des femmes soit possible

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415745/415745_600x315.jpg

Les indestructibles – 41% ont très bien fonctionné auprès du public car cela faisait appel à leur nostalgie et à leur goût pour le divertissement simple et violent qu’offraient les films d’action d’antan et qui sont désormais dépassés par la popularité des films de super-héros. Le premier opus a si bien fonctionné qu’une suite a rapidement reçu le feu vert, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour exiger un spin-off axé sur les femmes. Les dirigeants avaient également cette approche et espéraient en profiter à un moment donné, mais il semble désormais que l’idée n’ira pas très loin.

The Expendables était la preuve de l’héritage de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone savait bien que son nom serait toujours associé aux héros d’action qu’il incarnait dans les années 80 et qui ont longtemps dominé les théâtres commerciaux. Bien qu’il n’ait jamais arrêté de travailler, à un moment donné de sa carrière, l’acteur a regardé en arrière et a reconnu la valeur de ces personnages et combien ils pouvaient encore être utilisés. Ce n’était donc pas inhabituel lorsqu’il travaillait sur Rocky Balboa. 76% ou Rambo – Retour en Enfer – 37%, et même si ces films ont bien plu aux fans, il a commencé à développer quelque chose qui marierait un certain héritage avec quelque chose de totalement nouveau.

Presque comme une épreuve du feu, Stallone a décidé de créer Les indestructibles, d’abord pour prouver que physiquement il était encore capable de relever un défi aussi exigeant, et aussi pour rassembler les grands acteurs qui, comme lui, ont créé un héritage dans le cinéma d’action. Les critiques n’ont peut-être pas été particulièrement impressionnés par cette proposition, mais le public a été ravi par l’apparition de noms comme Jet Li, Dolph Lundgren et Mickey Rourke, et par le lien avec des acteurs plus récents mais aussi très populaires comme Jason Statham et Terry Crews.

La véritable surprise a été que le film a permis la création d’une franchise suffisamment compétitive pouvant faire appel à d’autres interprètes comme Mel Gibson, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Jean-Claude Van Damme. Bien sûr, la présence féminine a également changé, car dans le premier opus, il s’agissait de victimes plus fragiles qui avaient besoin de la protection de ces héros, mais ensuite on s’est rendu compte qu’il y avait aussi des figures féminines qui s’adaptaient très bien, comme Ronda Rousey et Megan Fox, qui a introduit pour la première fois dans The Expendables 4 – 18%.

Aura-t-on un spin-off féminin de The Expendables ?

Les fans réfléchissent depuis un certain temps déjà aux noms qui pourraient se réunir pour un spin-off féminin, Milla Jovovich, Angelina Jolie, Charlize Theron et Gina Carano étant les préférées du public. Pendant un certain temps, on a dit que la proposition était bien réelle pour la société de production et qu’ils réfléchissaient déjà à la manière dont ils formeraient l’équipe. Cependant, les années ont passé et les nouvelles n’arrivent plus. Maintenant qu’il est clair que Les consommables 4 C’est un bel échec dans tous les sens du terme, la franchise elle-même semble sur le point de disparaître, ce qui mettrait fin au spin-off tant attendu, du moins pour l’instant.

En entretien avec ComicBook.comle producteur Les Weldon Il a admis qu’il n’y a plus de discussions sur un spin-off de ces films et a expliqué les obstacles qu’il faudrait surmonter pour relancer l’idée :

Je ne suis pas sûr qu’on en ait parlé, permettez-moi de le dire ainsi. Cela n’est vraiment pas encore près d’être réalisé. Et je vous le dis, programmer ce genre de films est incroyablement difficile. Et même pour nous, cela s’est avéré un peu plus facile entre 2008 et 2009, lorsque nous avons fait le premier tout simplement parce que nous avions une idée des stars d’action que nous voulions faire venir, et que tout le monde était impatient de se lancer et de s’impliquer. .

quand ils travaillaient Les indestructibles le casting n’a pas filmé en pensant faire une franchise :

Et c’était comme si le calendrier s’était mis en place. Et puis une fois qu’on sort quelque chose d’aussi gros, on comprend que d’autres acteurs seront disponibles. Alors que si vous démarrez quelque chose à partir de zéro, il devient difficile de faire en sorte que le calendrier et l’agenda de chacun (adhèrent). Et cette franchise a eu, nous avons eu beaucoup de chance que les acteurs veuillent la rejoindre et ont réorganisé leur emploi du temps pour ce faire.

Selon son explication, pour faire un spin-off avec des stars féminines il faudrait recommencer et essayer d’organiser le planning des actrices assez chargées, ce qui semble impossible pour le moment. Le dernier opus est présenté comme une opportunité de clôturer la franchise ou de la renouveler d’une manière ou d’une autre, et c’est là qu’une nouvelle vision de l’approche du matériau fonctionnerait bien.

