Le producteur des Oscars répond aux excuses de Will Smith à Chris Rock : “Je tire pour lui”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après que Will Smith ait tristement giflé Chris Rock aux Oscars 2022 en mars, le producteur des Oscars Will Packer a déclaré qu’il “attirait” l’acteur.

“J’adore le fait qu’il soit si transparent sur son processus”, a déclaré Packer, selon “Entertainment Tonight”.

“De toute évidence, il traverse sa propre réhabilitation personnelle.”

Packer, 48 ans, a ajouté qu’il “tire” pour l’alun “Fresh Prince of Bel-Air”.

CHRIS ROCK S’ADRESSE WILL SMITH OSCARS SLAP PENDANT UNE TOURNÉE COMÉDIQUE AVEC KEVIN HART: “JE NE SUIS PAS UNE VICTIME”

“Je pense qu’il a trois décennies dans ce métier d’être quelqu’un qui est exactement le contraire de ce qu’il était pendant ces quelques secondes, et donc je tire pour lui”, a-t-il fait remarquer.

Le producteur des Oscars a également envoyé ses meilleurs vœux à Smith et a continué à faire l’éloge des deux célébrités, selon le point de vente.

“Je dirais simplement que j’aime ces deux frères et que je tire pour eux”, a déclaré Packer.

Le mois dernier, Smith a partagé une vidéo d’excuses à Rock sur YouTube, après avoir frappé le comédien sur scène devant des millions de téléspectateurs dans le monde pour avoir fait une blague sur Jada Pinkett Smith en mars.

“J’étais embué à ce moment-là”, a admis Smith, 53 ans, à propos de l’absence d’excuses immédiates auprès de Rock. “Tout est flou.”

Smith a révélé qu’il avait contacté Rock, 57 ans, pour parler de l’incident, mais a déclaré que le comédien n’était pas prêt à s’asseoir avec lui.

Dans la vidéo de cinq minutes, l’acteur de “King Richard” a également présenté des excuses à la mère de Rock.

“Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris”, a déclaré Smith. “J’ai vu une interview que la mère de Chris [Rose Rock] l’ai fait et, vous savez, c’est l’une des choses à propos de ce moment que je n’avais tout simplement pas réalisé et, vous savez, je ne pensais pas mais combien de personnes ont été blessées à ce moment-là”, a déclaré l’acteur.

Rose Rock a d’abord déclaré ce qui suit après la gifle: “Quand Will a giflé Chris, il nous a tous giflés, mais il m’a vraiment giflé.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Smith a publié des excuses publiques via Instagram quelques jours après la cérémonie des Oscars.

Pendant ce temps, Rock a récemment parlé de l’incident lors d’une émission comique avec Kevin Hart.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Quiconque dit que les mots blessent n’a jamais été frappé au visage”, a déclaré Rock à la foule, selon Us Weekly. Il a ajouté plus tard : “Je ne suis pas une victime. Ouais, ça m’a fait mal, ma mère. Mais, j’ai secoué ça et je suis allé travailler le lendemain. Je n’y vais pas. à l’hôpital pour une coupe de papier.”

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.