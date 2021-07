Anupam Kher s’est récemment tourné vers Instagram pour partager la tragique nouvelle que Sarahna, la productrice déléguée de « The Kashmir Files », s’était suicidée.

L’acteur a déclaré qu’il avait travaillé avec elle à Dehradun et Mussoorie pour le film « The Kashmir Files », et que l’équipe avait fêté son anniversaire le 22 décembre 2020. Il a dit que la dernière fois qu’il lui avait parlé, elle avait l’air » tout à fait bien. ‘.

Jeudi soir, cependant, il a reçu un message d’un membre de sa famille l’informant qu’elle était décédée. L’acteur a imputé sa mort à la dépression, affirmant que la maladie est particulièrement répandue parmi la jeune génération.

Il a écrit dans la légende : « C’est #Sarahna. Elle était la productrice déléguée de #KashmirFiles quand je tournais pour le film à Dehradun & Mussoorie. L’unité a fêté son anniversaire le 22 décembre de l’année dernière à l’endroit. Après le tournage, elle est allée dans sa ville natale à Aligarh à cause du verrouillage. Elle était brillante, brillante, serviable et excellente dans son travail. Elle m’a envoyé un message le jour de l’anniversaire de ma mère pour souhaiter à maman de son côté. Je l’ai appelée et lui ai parlé et j’ai transmis les bénédictions de maman à Elle sonnait parfaitement bien. Et aujourd’hui, j’ai reçu un message (4ème photo) de son téléphone qui m’a vraiment secoué et m’a profondément attristé. J’ai parlé à sa mère brisée. Cette dépression affecte vraiment la jeune génération de manière drastique. Je prie pour son âme et j’espère que sa mère et son frère #Antriksh pourront faire face à cette perte. C’est tellement triste !! #OmShanti @the_soulflower #MentalHealthMatters. »

« The Kashmir Files », réalisé par Vivek Agnihotri, est un film à paraître. Mithun Chakraborty et Anupam Kher sont les vedettes du film, qui sortira le 15 août. L’intrigue tourne autour de l’évasion des Pandits du Cachemire.