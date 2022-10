Le producteur de XXX Ekta Kapoor se fait brutalement troller pour avoir porté des shorts dans le temple, les internautes disent ‘mandir ki dignity..’

Le producteur Ekta Kapoor est passé sous le radar des internautes pour avoir porté des tenues inappropriées lors de la visite d’un temple. Dans une vidéo publiée par Instant Bollywood, la productrice de XXX a été capturée tôt le matin, sortant de sa voiture et se dirigeant vers les lieux sacrés.

Ekta a enfilé une veste de survêtement avec un short noir. D’après la vidéo, on peut supposer qu’Ekta a visité le temple juste après avoir fait du jogging. En retirant ses chaussures, Ekta a fait preuve d’insouciance, ce qui a attiré l’attention des internautes.

Regardons d’abord la vidéo





Maintenant, dès que la vidéo a été diffusée, plusieurs internautes, en fait la plupart des internautes, ont critiqué le producteur de The Dirty Picture. Un utilisateur a écrit : “Ye log mandir kidignity bhi ni smjhte kya shorts me mandir place ka to dhyaan ralh.” Un autre utilisateur a écrit : “Qui va au Mandir s’habiller comme ça ? Des manières, des manières.” L’un des utilisateurs a demandé : “Are isko kaho mandir hai koi fashion ramp nahi hai jo short pehnke mandir aa gayo hai.” Un internaute pakistanais a ajouté : “Ne supposez pas que vous portiez une tenue complète dans le temple et que vous vous couvriez correctement la tête et le corps. (Du Pakistan).”