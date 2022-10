Le producteur de Whitney Houston, Clive Davis, est ravi du nouveau film: “Personne n’a touché la vraie personne de Whitney”

Le 11 février 2012, le monde a perdu la légendaire interprète Whitney Houston.

Juste avant le 11e anniversaire de sa mort, les fans seront réintroduits à Houston par l’intermédiaire de son collaborateur et producteur fréquent Clive Davis, qui, avec plusieurs autres, publie un biopic de la star, “I Wanna Dance with Somebody”.

Davis a déclaré à Fox News Digital : “Jusqu’à présent, personne n’a touché la vraie personne de Whitney.”

Il a critiqué les projets précédents qui tentaient de raconter l’histoire de Houston, en disant: “Ils ont seulement – selon leurs préjugés – c’est la chute. Nous allons le couvrir.”

Le film, qui met en vedette Naomi Ackie dans Houston et Stanley Tucci dans Davis, sera présenté en première le 21 décembre.

“J’attends avec impatience un grand film multidimensionnel, qui célèbre une artiste incroyable et sa musique, mais qui raconte l’histoire réaliste de luttes, d’aspirations ou d’espoirs”, a déclaré Davis à Fox News Digital.

Houston a lutté contre la toxicomanie, ce qui a finalement contribué à sa mort.

Lors de son séjour au Beverly Hilton, Houston a été découverte morte dans sa baignoire. Le coroner a statué que la chanteuse était décédée des suites d’une noyade accidentelle et que “les effets de la cardiopathie athéroscléreuse et de la consommation de cocaïne” avaient directement causé sa mort.

Davis, qui a assisté au 36e Carousel of Hope Ball, qui s’est également tenu au Beverly Hilton, a parlé franchement de la chanteuse “I Will Always Love You” qu’il a découverte alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Il a dit: “Elle était une chanteuse de tous les temps, elle était une source d’inspiration de tous les temps pour les producteurs, les écrivains, qui coexistaient avec elle. Alors écoutons-le pour la personne à part entière que je connaissais, qui était unique, spéciale et aimé.”

L’événement, qui a permis de recueillir plus de 1,7 million de dollars pour la Children’s Diabetes Foundation et le Barbara Davis Center for Diabetes, a présenté des performances de John Legend et Andy Grammer.

Grammer a déclaré à Fox News Digital : “Je rencontrais à l’étage quelques-uns des enfants qui vont être ici ce soir, et ils m’ont tout expliqué. Je suis tellement, tellement chanceux d’être ici pour offrir du soutien, jouer de la musique, essayez d’énerver et d’émouvoir les gens, et récoltez de l’argent.”

La mannequin Janice Dickinson, qui a déclaré qu’elle essayait d’assister à l’événement caritatif chaque année, a souligné l’importance de la cause réelle, et non pas qu’elle et les autres invités étaient déguisés. “Il est très important que vous vous réunissiez pour cette cause afin de faire une différence… La différence est la cause… pas toute la fumée et les miroirs de la façon dont nous sommes habillés et à quoi nous ressemblons”, a déclaré Dickinson à Fox News Digital.