Le producteur de “Top Gun: Maverick”, Jerry Bruckheimer, dit que “personne ne travaille plus dur” que Tom Cruise

Le producteur de “Top Gun: Maverick”, Jerry Bruckheimer, a déclaré dimanche aux Critics Choice Awards que personne ne travaillait plus dur que Tom Cruise, et a laissé la porte ouverte à une autre suite de haut vol.

Bruckheimer a déclaré à FOX News Digital lors de la remise des prix qu’il n’y avait pas de meilleur acteur que Cruise, qui jouait Pete “Maverick” Mitchell dans le film. “Top Gun : Maverick” est la suite du film original “Top Gun” qui a été créé en 1986, avec également Cruise.

“Il n’y a personne comme lui. Personne ne travaille plus dur, ne se soucie plus ou n’est un meilleur acteur que Tom Cruise”, a déclaré Bruckheimer. “Nous sommes très chanceux qu’il soit revenu pour faire un autre ‘Top Gun’ dans ‘Maverick’ et en ait fait le succès mondial qu’il est devenu.”

Le producteur de “Top Gun : Maverick” a également expliqué comment les acteurs se sont préparés pour le film.

“Nos acteurs ont suivi trois mois d’entraînement dans divers jets. D’abord dans un avion à hélices, puis dans un accessoire de voltige, puis dans un jet et enfin dans un F-18, afin qu’ils puissent gérer toutes les forces G que l’avion met, huit ou neuf G à la fois”, a expliqué Bruckheimer.

“Cela a parfaitement fonctionné parce que nos acteurs dans l’avion quand nous l’avons filmé étaient réels et c’est incroyable. Le fait qu’ils aient résisté à ces quantités de G et qu’ils aient donné une excellente performance en plus, cela en a fait un succès mondial.”

“” Top Gun: Maverick “a ramené un public plus âgé dans les théâtres qui n’y était pas allé depuis des années”, a-t-il poursuivi. “Et les critiques l’ont aimé aussi. Donc c’était un double banger là-bas.”

Le succès de l’été 2022 a rapporté 1,489 milliard de dollars dans le monde au box-office.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un autre film “Top Gun”, Bruckheimer a déclaré que Cruise travaillait actuellement sur une autre série de films.

“Nous devrons attendre et voir”, a déclaré Bruckheimer sur le potentiel d’un autre film “Top Gun”.