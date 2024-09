Le producteur de « The Crow » souhaite financer son développement grâce au crowdfunding

Une société de production hollywoodienne connue pour ses films populaires, dont « American Psycho », a choisi une tactique inédite pour financer ses projets en développement : impliquer le public.

Pressman Film, une société basée à Los Angeles, a annoncé au Times qu’elle permettrait aux particuliers d’investir dans ses films, ce qui en fait la dernière entreprise en date à se tourner vers le financement participatif. La campagne, qui s’ouvre au public jeudi, vise 1,5 million de dollars dans ce tour de table.

En investissant dans une série de projets à venir, plutôt que dans un film en particulier, les investisseurs peuvent répartir leurs risques et parier sur une variété de genres, a déclaré Sam Pressman, directeur général de la société et fils du fondateur Edward R. Pressman, un producteur connu pour « Wall Street » et la franchise « The Crow », décédé l’année dernière. Le reboot estival de « The Crow » par la société a fait un flop au box-office.

« Il y a de bonnes raisons d’être optimiste dans notre industrie, mais il incombe aux producteurs de pouvoir proposer au public des films, des idées et des réalisateurs inédits », a déclaré le jeune Pressman dans une interview. « Nous devons inciter le public à faire partie de l’avenir. »

C’est une stratégie à laquelle les producteurs ont déjà eu recours dans le passé, alors que les sociétés de divertissement cherchaient des moyens créatifs pour lever des fonds et fidéliser les fans. Les producteurs ont de plus en plus de mal à lever des fonds pour le développement auprès des sources de financement traditionnelles.

La levée de fonds est organisée via la plateforme d’investissement Republic, qui gérait auparavant les campagnes de levée de fonds pour Skybound Entertainment, le créateur de « The Walking Dead » et Équipe de football professionnelle anglaise Watford FCJeudi, le rappeur Snoop Dogg et le réalisateur de « Spy Kids », Robert Rodriguez, ont annoncé des campagnes similaires à venir via la plateforme. Rodriguez cherche des fonds pour une nouvelle série de films, tandis que Snoop cherche à lever des fonds pour une série animée développée par son fils.

Le montant minimum d’investissement pour la levée de fonds de Pressman Film est de 200 $, tandis que le montant maximum pour les investisseurs accrédités est de 1 million de dollars. Pressman Film doit lever au moins 500 000 $ pour clôturer ce tour de table, qui se termine en novembre.

Si la société atteint son objectif de 1,5 million de dollars, elle prévoit de développer six projets impliquant sa propriété intellectuelle existante ainsi que de nouvelles histoires. Les investisseurs commencent à récupérer leur argent au début de la production d’un projet, puis recevront une partie des honoraires de producteur de Pressman et des droits d’auteur pour chaque film produit avec succès dans la liste, a déclaré la société. (Les films qui entrent en phase de développement ne sont souvent pas produits.)

Les investisseurs recevront également une partie des bénéfices nets, et Pressman a déclaré que la société ne prélèverait aucun argent sur les bénéfices nets d’un film tant que les investisseurs n’auront pas été remboursés avec intérêts. En fonction du niveau de financement, les investisseurs auront droit à des avantages, tels que des articles exclusifs, des crédits de films et des visites de plateaux de tournage.

La société a déclaré avoir déjà levé plus de 250 000 $ lors d’un lancement privé.

« L’industrie tout entière est impatiente de trouver une solution qui nous permette de voir tous les films que nous voulons voir », a déclaré Max Loeb, responsable du développement chez Pressman. « Nous espérons que cela pourrait faire partie de cette voie. »

D’autres entreprises ont utilisé des modèles de financement participatif pour des films individuels, comme « Veronica Mars » en 2014, qui a récolté 2 millions de dollars en une seule journée via Kickstarter.

Le succès surprise de l’année dernière, « Sound of Freedom », a utilisé le financement participatif pour lever 5 millions de dollars pour le marketingSon bailleur de fonds, Angel Studios, utilise un modèle unique qui permet aux fans d’investir dans des projets tout en influençant les productions qui obtiennent le feu vert.

Le financement des films est devenu plus difficile à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté, que les partenaires de capital-investissement et les investisseurs chinois se sont détournés et que le financement dit « d’appoint » est devenu coûteux.

Les dirigeants de Pressman Film ont commencé à parler d’une augmentation de développement il y a plusieurs années et ont convenu de la nécessité d’approches supplémentaires en matière de financement, a déclaré Pressman.

« Si nous nous tournons vers l’avenir du paysage médiatique, nous constatons que la distance entre le producteur et le public se réduit de plus en plus », a-t-il déclaré. « En nous connectant avec le public, je pense que nous aurons un avenir plus brillant, qui continuera à façonner les films et à participer à un débat culturel. »