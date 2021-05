Le producteur de «  Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah  », Asit Modi, interrogé sur Disha Vakani

Le créateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Asit Kumarr Modi est souvent interrogé sur le retour imminent de Disha Vakani alias Dayaben dans la série. Maintenant, au milieu de la pandémie de coronavirus, les fabricants prévoient de déplacer le lieu du spectacle vers un autre endroit car Mumbai est sous verrouillage. Ghanashyam Nayak qui joue le rôle de Natukaka est également absent du spectacle en raison de sa maladie et en attente de son retour.

Interrogé à son sujet, Asit a déclaré au Times of India: « Natukaka est une personne âgée et s’est rétabli de sa maladie, mais en raison de la pandémie, je pense qu’il devrait rester à la maison et suivre les protocoles de sécurité. Nous le rétablirons sûrement. le spectacle quand la situation s’améliore. De même, le mariage de Popatlal est important mais il faudra aussi attendre dans les circonstances actuelles. «

Après avoir été interrogé sur Disha, Asit a donné une réponse inhabituelle citant que l’émission doit continuer même si elle n’en fait plus partie. Modi a déclaré: « Je sens que je devrais devenir Dayaben maintenant! La question de son retour se pose depuis de nombreuses années maintenant. Nous attendons toujours qu’elle revienne et si elle exprime son désir d’arrêter, le spectacle continuera avec un nouveau Daya. Mais, pour le moment, je ne pense pas que le retour de Daya ou le mariage de Popatlal soit important. «

Disha est absente du spectacle depuis 2017. Elle a pris une pause maternité indéfinie et n’a pas fait une apparition depuis.