Le producteur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Asit Kumarr Modi, RÉAGIT au comportement de Shailesh Lodha après sa sortie

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah courtise les controverses depuis quelques années. Soit-il Shailesh Lodha ou Neha Mehta ou Jennifer Mistry Bansiwal, l’émission a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Shailesh Lodha, qui a joué Taarak Mehta dans la série pendant 14 longues années, a soudainement démissionné l’année dernière. Il y a eu des rapports sur le non-paiement des cotisations et des problèmes entre Lodha et le producteur, Asit Kumar Modi. Et récemment, des rapports ont fait surface indiquant qu’il avait été payé. On a dit qu’il avait gagné le procès contre Modi. Le producteur a maintenant réagi à la même chose.

Asit Kumarr Modi RÉAGIT à la déclaration de Shailesh Lodha et aux revendications de victoire

Asit Kumarr Modi s’est enfin ouvert sur sa bataille juridique avec Shailesh Lodha. Il partage avec un portail d’informations sur le divertissement que Shailesh Lodha a faussement affirmé qu’il avait gagné l’affaire. Il a partagé que la déclaration même selon laquelle il avait gagné l’affaire était une fausse représentation de la part de Shailesh Lodha. Asit Kumarr Modi a déclaré que le tribunal avait déclaré qu’il avait été réglé avec consentement. Ils sont incapables de comprendre ses intentions derrière la diffusion de fausses informations. « Nous apprécierions si cela met fin à cela et arrête de déformer les faits », ajoute le producteur.

Asit Kumarr Modi maintient sa position sur le paiement

Le producteur avait précédemment affirmé avoir demandé à Shailesh de signer les documents en guise de procédure de sortie. Mais l’acteur n’est pas descendu au bureau. Il n’y a jamais eu de problèmes liés au paiement et le seul travail était la paperasse. Modi dit que Shailesh avait refusé de remplir les formalités. Ils lui ont également demandé une réunion pour régler les problèmes, mais n’ont obtenu aucune réponse. « Malgré des efforts sans relâche, M. Lodha, au lieu de finaliser les termes du document de sortie, a contacté le NCLT (National Company Law Tribunal) pour exiger ses cotisations impayées.

Asit dit qu’ils le considéraient comme faisant partie de la famille. Ils l’ont toujours soutenu dans les premiers jours du spectacle et il n’y a jamais eu de problème de paiement au cours des 14 dernières années. Ils n’ont jamais entendu de plainte pendant son mandat et ont donc été surpris et attristés par son comportement à la sortie. Shailesh Lodha a affirmé que son cas avait aidé un autre acteur de la série à obtenir sa part. Voyons si Shailesh réagit à cela.