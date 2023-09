Le cinéaste derrière le blockbuster surprise de l’été Le son de la liberté a annoncé son intention de se présenter à la présidence du Mexique.

L’acteur et producteur Eduardo Verástegui s’est officiellement inscrit auprès de l’Institut national électoral (INE) du Mexique pour se présenter à l’élection présidentielle mexicaine de 2024 en tant que candidat indépendant.

Dans une publication sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Verástegui a déclaré qu’après y avoir réfléchi, il avait pris « la décision la plus importante de ma vie ».

« C’est un fait. Il est temps. Après une période de discernement, j’ai pris la décision la plus importante de ma vie : je viens d’enregistrer auprès de l’INE mon intention d’aspirant candidat indépendant à la présidence de la République mexicaine, aux élections le 2 juin 2024 », a-t-il écrit.

« Mon combat est pour la vie. Mon combat est pour la liberté. Il est temps d’éliminer du pouvoir les « mêmes comme toujours ». Notre pays a besoin d’une nouvelle façon de faire de la politique, pour éradiquer la corruption et l’impunité. Nous sommes à l’heure ! Allons-y avec tout, pour notre Mexique ! #JuntosSomosMasFuertes #VivaMexico », a conclu Verástegui.

C’est un hecho. Oui, c’est une heure. Après une période de discernement, j’ai pris la décision la plus importante de ma vie : prendre l’enregistrement avant l’INE de mon intention de devenir candidat indépendant à la présidence de la République mexicaine, pour les élections du 2 juin… pic.twitter.com/yEUWSJdc2Q – Eduardo Verastegui (@EVerastegui) 8 septembre 2023

Verástegui, 49 ans, est le fondateur du mouvement Viva México. Selon le site Internet de l’organisation, elle a pour objectif « d’unir et de renforcer les efforts de la société civile et d’œuvrer pour un Mexique renouvelé ».

Il a déclaré que la bannière de sa campagne serait « Dieu, Patrie et Famille ». Et tout comme le sujet de son récent film, mettre fin à l’exploitation des enfants lui tient également à cœur. Lors d’un entretien exclusif avec Semaine d’actualitésVerástegui a déclaré qu’il souhaitait profiter de l’élan de son film à succès pour entrer dans le monde politique, car son « objectif est de mettre fin une fois pour toutes au trafic d’enfants ».

Selon la réglementation électorale mexicaine, il doit rassembler, dans un délai de 120 jours, un nombre de signatures équivalent à 1% de la liste des électeurs inscrits dans le pays, répartie dans au moins 17 États « avec un pourcentage égal dans chacun d’eux ». Cela équivaut à environ 1 million de signatures, L’agence de presse catholique signalé.

Les présidents mexicains sont limités à un seul mandat de six ans, appelé sexenio. Aucune personne ayant occupé ce poste, même à titre intérimaire, n’est autorisée à se présenter ou à servir à nouveau.

Dans un vidéo publié sur les réseaux sociaux en août, Verástegui a exhorté ses compatriotes à « construire ensemble le rêve mexicain ».

« Nous sommes à un an de l’élection présidentielle. Non seulement nous devons choisir notre prochain président, mais ce jour-là, nous choisirons entre deux voies, ou je dirais entre un chemin de terre ou une autoroute », a-t-il déclaré. « Le chemin de terre, le même que toujours, celui que nous connaissons déjà, où tous les six ans nous entendons les mêmes discours nous racontant les mêmes problèmes et les mêmes promesses de solutions qui ne fonctionnent pas. »

« Rêvons grand », a déclaré Verástegui. « Je rêve d’un Mexique qui permette à Dieu d’être le centre de notre nation. Je rêve du jour où personne ne devra quitter le pays par nécessité, faute d’opportunités. Je rêve qu’un jour tout le monde sera en sécurité au Mexique, où les parents ne craignent pas pour la vie de leurs enfants. »

Comme Actualités CBN Selon des informations, le film Sound of Freedom de Verástegui s’est hissé à la première place dans 18 pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

En Amérique du Sud et en Amérique centrale, le film a vendu deux millions de billets en avance en quatre jours – un exploit qui a été réalisé aux États-Unis en une semaine.

« Nous voyons des salles bondées, des ovations debout, un enthousiasme généralisé et un fort bouche-à-oreille de Buenos Aires à Mexico en passant par Bogota, Caracas, Lima et au-delà », a déclaré Jared Geesey, directeur de la distribution d’Angel Studios, à Newsweek.

Comme l’a rapporté CBN News, le film est basé sur une histoire vraie. Il met en vedette Jim Caviezel dans le rôle de l’agent fédéral Tim Ballard qui travaillait dans l’unité des crimes contre les enfants du DHS depuis 12 ans mais qui commençait à perdre espoir. Il sauve un garçon de sept ans qui a été kidnappé, avec sa sœur, par des trafiquants brutaux. Lorsque le garçon demande à Tim de retrouver sa sœur, Tim découvre la mission de sa vie : sauver les enfants de l’esclavage sexuel.

Mira Sorvino, lauréate d’un Oscar, et Bill Camp jouent également dans le film.

Le film est devenu le succès surprise de l’été aux États-Unis, devenant le 10e film le plus rentable de 2023. Il a généré 182 millions de dollars de recettes au box-office national sur un budget de 15 millions de dollars.