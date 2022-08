Le producteur de “SNL” Lindsay Shookus quitte l’émission après 20 ans: “Pour toujours reconnaissant”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lindsay Shookus a quitté son rôle de longue date en tant que productrice sur “Saturday Night Live” de NBC.

Vendredi, la six fois lauréate d’un Emmy Award, âgée de 42 ans, s’est rendue sur Instagram pour annoncer sa sortie de l’émission.

“Après 20 saisons à Saturday Night Live (et 415 émissions en direct – j’ai compté !), j’ai décidé d’abandonner la vie nocturne sauvage et de passer à autre chose”, a-t-elle écrit dans une longue légende d’une photo d’elle sur Positionner.

Shookus a poursuivi: “Quand j’ai commencé en 2002, j’étais un bébé de Buffalo, NY, qui ne connaissait rien à l’entreprise, sauf que je voulais tellement en faire partie. J’ai trouvé ma place à SNL et je ‘ J’ai passé les deux dernières décennies à développer les amitiés et les souvenirs les plus incroyables aux côtés de personnes vraiment brillantes et talentueuses.”

La native de New York a ajouté qu’elle avait rencontré son ex-mari et ancien producteur de “SNL” Kevin Miller, avec qui elle partage une fille, Maddie, grâce à son travail dans la série.

“Qu’est-ce qui pourrait être un plus grand cadeau de mon temps au spectacle que ma fille douce et drôle qui rend chaque jour plus lumineux”, a écrit Shookus.

Shookus a déclaré qu’elle était ravie de sa prochaine étape et prévoyait de passer plus de temps avec Maddie. Elle a poursuivi en disant qu’elle continuerait son travail avec la bourse SNL Diversity, qu’elle a créée en 2020, et son organisation Women Work F # cking Hard.

La vétéran de la télévision a également exprimé sa gratitude au créateur et producteur exécutif de “SNL”, Lorne Michaels, ainsi qu’à ses collègues.

“Je serai éternellement reconnaissante à Lorne pour cette opportunité unique… merci pour votre soutien, vos encouragements et votre liberté d’apporter ma voix sur cette scène légendaire”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Merci à toutes les personnes qui ont poussé, m’a soutenue, enseignée, écoutée, valorisée et respectée tout au long de ma folle chevauchée au salon.”

Shookus a conclu en disant qu’elle ne sait pas “savoir exactement ce que l’avenir me réserve d’autre”, mais elle sait qu’elle “se dirige vers un bon endroit”.

Page Six vendredi a rapporté que Shookus avait décliné une offre de prendre une autre position sur l’émission de sketchs humoristiques NBC, qui est en cours de refonte en vue de sa 48e saison à venir.

“Lindsay est à l’émission depuis 20 ans, elle est productrice depuis 2012. Ils font bouger les choses”, a déclaré une source au point de vente. L’initié a ajouté : “On lui a proposé un autre travail dans la série, mais elle a décidé de passer à autre chose.”

Après avoir décroché un poste d’assistante de direction à la télévision en 2002, Shookus a gravi les échelons et est devenue productrice en 2012. Elle a également réservé des hôtes et des invités musicaux ainsi que recruté de nouveaux talents à la tête du département des talents de “SNL”.

Shookus était précédemment sorti avec Ben Affleck, 50 ans. Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2015 lorsque la star “Argo” a accueilli “SNL” pour la cinquième fois. Affleck s’était séparé de sa femme depuis 10 ans, Jennifer Garner, 50 ans, l’année précédente et leur divorce a été finalisé en 2018.

Après avoir rendu leur romance publique en 2017, Shookus et Affleck se sont séparés en 2018, peu de temps avant que l’acteur n’entre en cure de désintoxication. Le couple s’est réuni début 2019 mais s’est séparé en avril de la même année.

“Elle a un enfant et un ex-mari et un travail à New York et Ben a sa famille et un travail à Los Angeles et alors qu’ils s’aiment et se respectent, ils ont juste réalisé que ça n’allait pas marcher”, a déclaré une source à People. magazine. “Ils ont vraiment fait un autre essai solide.”

L’initié a ajouté : “Ils s’aimeront toujours.”

En 2021, Affleck a ravivé sa romance avec son ancienne fiancée Jennifer Lopez, 53 ans. Les deux avaient mis fin à leurs fiançailles en 2004 après deux ans ensemble.

Après s’être mariés lors d’un mariage surprise à Las Vegas le mois dernier, le couple devrait à nouveau marcher dans l’allée ce week-end lors d’une somptueuse fête de trois jours dans le vaste domaine d’Affleck en Géorgie.