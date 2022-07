Le producteur de “Scrubs” accusé d’agressions sexuelles en série a attiré des victimes pendant des années: LAPD – National

Eric Weinberg, co-producteur exécutif de Gommages et un vétéran de l’industrie télévisuelle d’Hollywood, a été arrêté pour suspicion d’agression sexuelle “en série”, a annoncé la police de Los Angeles.

Weinberg a été arrêté jeudi par les autorités à son domicile dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles pour plusieurs agressions sexuelles présumées, dont un viol, qui se sont produites entre 2012 et 2019, selon un déclaration de police.

Au cours de cette période de sept ans, la police pense que Weinberg a attiré des femmes dans la vingtaine et la trentaine chez lui, se faisant passer pour un photographe. Il trouverait des victimes dans des épiceries, des cafés et d’autres lieux publics et organiserait de fausses séances photo avec les femmes, a déclaré la police.

Lire la suite:

“Une fois que les femmes étaient dans sa résidence, il les agressait sexuellement pendant la séance photo”, a déclaré le département.

L’histoire continue sous la publicité

Bien que la police ait réservé Weinberg pour des agressions sexuelles survenues dans les années 2010, les détectives soupçonnent que le producteur hollywoodien victimise des femmes depuis des décennies – remontant au début des années 1990.

Le LAPD cherche à parler avec toutes les victimes qui ne se sont pas encore manifestées.

Weinberg est détenu sous caution de 3 255 000 $ US et ni lui ni un avocat n’ont fait de déclaration publique concernant l’arrestation.

Histoires tendance Cheval Chuckwagon euthanasié après la course du Stampede de Calgary

Ivana Trump, 1ère épouse de l’ancien président américain Donald Trump, est décédée à 73 ans

LAPD News: Un suspect d’agression sexuelle en série arrêté pic.twitter.com/4Pvxl2yMoz – LAPD PIO (@LAPDPIO) 14 juillet 2022

Greg Risling, porte-parole du bureau du procureur du comté de Los Angeles, a déclaré Actualités qu’aucune accusation n’a encore été déposée contre Weinberg.

“Lorsque le dossier sera soumis, nous l’examinerons et déterminerons si les accusations sont appropriées”, a écrit Risling dans un e-mail.

L’histoire continue sous la publicité

Weinberg était superviseur et co-producteur exécutif sur Gommages de 2001 à 2006 et a écrit 11 des épisodes de la série, selon son Page IMDb.

Lire la suite:

Il a également écrit pour le talk-show Politiquement incorrect avec Bill Maher et produit pour Charlie Sheen’s Gestion de la colère, parmi de nombreux autres crédits.

Weinberg a été nominé pour cinq Emmy Awards pour Gommages et Politiquement incorrect.

















5:10

Un expert en éthique sportive se prononce sur les allégations d’agression sexuelle de Hockey Canada





Un expert en éthique sportive se prononce sur les allégations d’agression sexuelle de Hockey Canada