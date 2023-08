Le producteur de Riverdale parle des intrigues sauvages et de la finale de l’émission

À travers sept saisons de Riverdale beaucoup de c’est dingue, c’est tombé. Archie coucher avec son professeur dans la première serait finalement l’une des choses les plus normales qui se produisent dans une série qui a transformé Cheryl Blossom en une sorcière qui arrête les comètesa voyagé dans le temps et super pouvoirsa jeté plusieurs professeurs par la même fenêtre et a eu toute cette secte dans la coupe Rei Ayanami pendant une seconde chaude. Mais tandis que je suis à l’extérieur et que je regarde à l’intérieur cela aurait pu ressembler à du désespoir humoristique, à la fin les acteurs et l’équipe étaient tous rouler avec.

Parlant de la finale de la série après sa première cette semaine – qui, entre autres choses, a confirmé qu’Archie, Jughead, Betty et Veronica ont résolu leurs problèmes de triangle amoureux en devenant simplement un polycule – avec Variétéprésident de Berlanti Productions et Riverdale la productrice exécutive Sarah Schechter a réfléchi au comment et au pourquoi Riverdale Je suis parti de la mafia du sirop d’érable s aux cultes démoniaques du voyage dans le temps et aux gènes des tueurs en série.

Ses réponses peut-être un peu comme Riverdale lui-même, touche un large spectre d’absurdité. Premièrement, il y a la logique…Riverdale est un drame scénarisé moderne rare avec 24- saisons d’épisodes, et lorsque vous avez ce genre d’opportunité, vous avez l’espace pour vous déchaîner. « Ce spectacle témoigne de la variété des passions de Roberto. Roberto [Aguirre-Sacasa, Riverdale creator and Archie Comics CCO] Cela ressemble beaucoup au public d’aujourd’hui qui aime les films d’horreur, les comédies et l’action », a réfléchi Schechter. « L’idée selon laquelle les gens n’aiment qu’un seul genre de choses est fausse. Je pense qu’il y a une modernité vraiment intéressante et qu’il sera intéressant d’y revenir.

« Je pense aussi que le nombre d’épisodes que nous avons dû faire – les faire à une époque où nous avions une salle de scénaristes très forte et expérimentée qui étaient sur le plateau, produisant des épisodes, apprenant à connaître les acteurs – témoigne de la façon dont le le spectacle a évolué, changé et grandi. En réalisant autant d’épisodes, vous pouvez jouer. Vous pouvez vous amuser. »

Ensuite, il y a la reconnaissance de certaines des premières glissades vers l’absurdité, comme cette fois-là dans la saison trois. où Archie a combattu un ours littéral (« L’ours était—il était à environ Le revenant« , a expliqué Schecter. « Les ours sont de bons outils pour raconter des histoires »). Et puis, enfin, l’acceptation.

« La joie et l’immense privilège de faire une série pendant sept ans ont été de voir ces acteurs grandir. Je pense qu’ils sont tous passés par là [differently] », a conclu Schechter. «Je pense qu’en s deuxième saison Cole [Sprouse] c’était comme : « Mais pourquoi ? » Par s saison six , tout le monde disait : « Ouais, d’accord ! » Tout le monde est monté à bord. Même Camila [Mendes] à un moment donné, je lui disais quelque chose, et elle a juste haussé les épaules en disant : « Ouais, c’est Riverdale!’»

Et que Dieu les bénisse pour cela. Il n’y aura jamais d’autre spectacle comme Riverdale… sans doute, cela ne devrait peut-être pas être le cas. Mais tant qu’il était ici, tu ne pourrais jamais l’accuser si tu n’y allais pas. pour le plus.

