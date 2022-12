Le producteur de “Pirates des Caraïbes” dit qu’il “adorerait” voir Johnny Depp revenir dans la franchise

Le producteur de films qui a travaillé sur les cinq films “Pirates des Caraïbes” a déclaré lors d’une récente interview qu’il aimerait voir Johnny Depp reprendre son rôle de Jack Sparrow.

Jerry Bruckheimer s’est entretenu avec le Hollywood Reporter pour une interview publiée plus tôt cette semaine pour discuter de sa longue carrière dans la production de films à succès comme “Top Gun” et “Armaggedon”. Le point de vente a demandé à Bruckheimer si Depp était “quelqu’un qu’un studio comme Disney mettrait à nouveau au premier plan dans une suite de” Pirates “?”

“Il faudrait leur demander. Je ne peux pas répondre à cette question”, a déclaré Bruckheimer. “Je ne sais vraiment pas. J’adorerais l’avoir dans le film. C’est un ami, un acteur formidable, et c’est dommage que la vie personnelle se glisse dans tout ce que nous faisons.”

Le procès entre Depp et son ex-femme Amber Heard s’est terminé en juin lorsqu’un jury a déclaré les deux célébrités responsables de diffamation, mais a accordé à Depp près de 8 millions de dollars de plus en dommages et intérêts.

La bataille judiciaire a commencé en 2018 lorsque Depp a poursuivi Heard pour diffamation en raison d’un éditorial qu’elle a écrit dans le Washington Post affirmant être victime de violence domestique. Depp a allégué que l’éditorial avait nui à sa réputation et lui avait coûté une quantité importante de revenus et de rôles potentiels au cinéma.

Bruckheimer a déclaré au New York Times en mai que Depp ne reviendrait pas mais que “l’avenir reste à décider”.

Depp a précédemment déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais avec Disney pour produire un sixième film “Pirates des Caraïbes”.